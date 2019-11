Samsung devrait équiper son Galaxy S11 d’un écran 120 Hz

Face à Google et son nouveau Pixel 4, Samsung va aller encore plus loin avec l’écran de son prochain Galaxy S11. Le smartphone premium, remplaçant du Galaxy S10, devrait voir son taux de rafraîchissement atteindre 120 Hz. Une technologie encore plus poussée que les 90 Hz que la plupart des concurrents proposent à l’heure actuelle.

Auparavant dans la gamme Samsung, seul le Note 10 proposait un taux de rafraîchissement à 90 Hz. La concurrence faisait mieux : OnePlus proposait cette norme sur ses OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et 7T Pro.

Plutôt que 90 Hz, le Galaxy S11 aura droit à un écran de 120 Hz

Pour maintenir sa place dans le segment des smartphones haut de gamme, Samsung va faire mieux sur son Galaxy S11, prévu pour février 2020 prochain. L’écran du smartphone, qui devrait mesurer 6,9 pouces, proposera un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à en croire un tweet d’un internaute sur Twitter, bien au courant de l’actualité de la firme sud-coréenne.

Someone found 120Hz in Note9’s One UI 2 Beta! (hidden settings) pic.twitter.com/ii1fNic1YE — Ice universe (@UniverseIce) 20 novembre 2019

En se basant sur une capture d’écran prise depuis un Galaxy Note 9, l’individu a pu remarquer sur la dernière bêta de One Ui (la surcouche Android de Samsung), qu’une fonctionnalité dans les paramètres permettait de basculer d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz à 120 Hz. Si la mise à jour ne devrait pas concerner les écrans de l’actuelle gamme de Samsung, il ne serait pas surprenant que la fonctionnalité soit compatible avec le prochain Galaxy S11.

En attendant de savoir si la technologie sera officialisée ou non, on peut déjà voir que Samsung reprend le même dispositif que Google et son Pixel 4. Afin d’optimiser la batterie, les utilisateurs pourront toujours revenir sur un taux de rafraîchissement de « seulement » 60 Hz. Si vous n’êtes pas un adepte du gaming, la différence ne devrait pas vous sembler notoire.

120 Hz, un taux de rafraîchissement visé par la concurrence

La technologie 120 Hz est loin d’être nouvelle. À vrai dire, beaucoup d’écrans vendus sur le marché proposent déjà des taux de rafraîchissement aussi élevés, sauf qu’il s’agit … de télévisions. Dans le domaine de la téléphonie, une rumeur de juillet dernier avançait l’idée qu’Apple serait en train de développer une telle technologie, qui pourrait naturellement arriver sur son prochain iPhone, prévu pour l’année prochaine.

Outre Samsung et Apple, les firmes chinoises sont aussi dans la course. Xiaomi, par exemple, travaillerait sur sa propre technologie, tout comme Razer, leader dans le smartphone gaming, et son Razer Phone 2.