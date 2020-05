Samsung Galaxy S21 Ultra : un quintuple capteur photo, emmené par un module de 150 mégapixels ?

Un capteur principal de 150 mégapixels pour le futur Samsung Galaxy ?

Depuis quelques semaines maintenant, les critiques pleuvent sur la nouvelle gamme Galaxy S20 de Samsung, et notamment sa déclinaison Ultra. Malgré diverses mises à jour firmware, le fleuron de la marque sud-coréenne semble encore et toujours touché par d’importants soucis techniques, notamment en ce qui concerne sa section photo.

Selon diverses rumeurs, relayées notamment par SamMobile, le groupe Samsung travaillerait actuellement sur sa future gamme (Galaxy S21 ?), laquelle pourrait disposer d’une section photo totalement revue (et, on l’espère, corrigée). En effet, exit le capteur principal de 108 mégapixels, et place à un tout nouveau capteur ISOCELL de 150 mégapixels. L’autofocus laser, très largement critiqué, serait lui aussi laissé sur le bord de la route pour cette future génération.

Ainsi, le futur fleuron de la gamme Samsung pourrait bien disposer d’un quintuple capteur photo, lequel serait donc emmené par le module ISOCELL de 150 mégapixels. On y retrouverait aussi un téléobjectif de 64 mégapixels, un capteur grand-angle de 16 mégapixels, ainsi qu’un capteur macro de 12 mégapixels, sans oublier un capteur ToF pour la profondeur de champs.

Samsung a d’ores et déjà confirmé travailler sur un nouveau capteur photo très haute résolution, et il y a fort à parier que le géant coréen choisisse son futur smartphone premium pour étrenner ce dernier. Le capteur ISOCELL 150 mégapixels pourrait ainsi être présenté dans le courant de cette année 2020, avant d’être intégré dans la future gamme de smartphones Galaxy, dont la date de disponibilité est calée au début de l’année 2021.

A noter qu’à la fin de cette année 2020, c’est Xiaomi qui devrait mettre sur le marché le premier smartphone équipé de ce nouveau capteur ISOCELL 150 mégapixels. Du côté de chez Samsung, on a déjà évoqué la possibilité de mettre au point, un jour, un capteur de 600 mégapixels…