Samsung Galaxy XCover Pro : le smartphone baroudeur est de retour !

Le smartphone XCover de Samsung est de retour !

Si Samsung est aujourd’hui très attendu pour ses nouvelles gammes Galaxy S et Galaxy Note, le géant coréen a également su proposer par le passé des smartphones autrement plus résistants, avec sa gamme XCover. En 2020, Samsung a décidé de proposer une nouvelle (et cinquième) génération de Galaxy XCover Pro, avec un nouveau modèle qui vient succéder à celui lancé en 2017.

Ainsi, le nouveau Samsung XCover Pro s’adresse à tous ceux qui recherchent un smartphone à la fois performant et robuste. On retrouve en effet ici un smartphone doté d’un écran LCD de 6,3″ de diagonale (en qualité Full HD+), avec un poinçon dans le coin supérieur gauche, pour loger la caméra frontale de 13 mégapixels. Un smartphone aux bordures assez épaisses, doté d’une coque de protection assez épaisse, certifiée IP69 et MILSTD 810G, une norme militaire attestant du côté « baroudeur » de la chose.

Un smartphone baroudeur certifié IP69 et MILSTD 810G

A l’arrière du smartphone, on retrouve un double capteur photo (25 mégapixels + 8 mégapixels). Pas de capteur d’empreintes digitales au dos du terminal, mais plutôt sur le côté, ce qui est plutôt pratique comme nous l’expliquions dans notre test du Honor 20 Pro. De même, ce nouveau XCover Pro est doté de deux boutons personnalisables, situés sur le dessus et sur le côté gauche du terminal.

Sous le capot, le Samsung XCover Pro est animé par un processeur Exynos 9611, couplé à 4 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 64 Go, heureusement extensible via une carte microSD. Pas de quoi en faire un monstre de puissance donc, mais là n’est pas l’objectif de ce Samsung XCover Pro. On y retrouve également une large batterie de 4050 mAh, laquelle est compatible avec la charge rapide 15W.

Un nouveau smartphone qui sera lancé en boutiques dès ce mois de février 2020, et qui devrait (vraisemblablement) être affiché au tarif de 499 euros. Avis aux utilisateurs un peu maladroits donc, qui ont tendance à faire un peu trop malmener leur smartphone…