Le Samsung Galaxy S20 (ou S11) utiliserait un écran 120 Hz

Cette année, de nombreux constructeurs devraient s’intéresser à une caractéristique afin de doper les performances de leurs smartphones : le taux de rafraichissement.

Plus le taux de rafraichissement de l’écran est élevé, plus les animations (et les jeux vidéo) seront fluides sur un appareil.

En 2019, OnePlus avait déjà commencé à adopter un taux de 90 Hz sur le OnePlus 7T Pro, alors que le taux habituel, même pour les smartphones haut de gamme, est de 60 Hz.

Et d’après les rumeurs, cette année, pour ses prochains smartphones, OnePlus adopterait un taux de 120 Hz.

Mais la marque chinoise n’est pas la seule marque qui pourrait passer au taux de rafraichissement de 120 Hz.

Samsung aussi ?

En effet, depuis un moment, des rumeurs laissent également entendre que Samsung pourrait équiper le Galaxy S11 (ou S20) d’un écran 120 Hz.

Comme le note le site Sammobile dans un article publié cette semaine, cette possibilité a déjà été évoquée lorsque Samsung a présenté son SoC Exynos 990 pour les smartphones haut de gamme.

En effet, cette puce, qui devrait équiper les prochains appareils premium de Samsung, supporte le taux de rafraichissement de 120 Hz.

Des éléments découverts sur la beta de One UI (la surcouche de Samsung pour le système d’exploitation Android) corroborent également ces rumeurs.

Et cette semaine, Sammobile indique qu’une source « très fiable » lui aurait confirmé la présence d’un écran de 120 Hz sur le Galaxy S20 ou S11 (d’après les rumeurs, Samsung pourrait passer du S10 ou S20).

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage.

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra plus attendre longtemps pour avoir une confirmation. En effet, Samsung a récemment annoncé qu’il tiendra un événement Unpacked le 11 février. Un événement durant lequel le constructeur présentera son prochain smartphone haut de gamme. Et d’après les rumeurs, Samsung pourrait profiter, comme l’année dernière, de cet événement, pour dévoiler un nouveau smartphone pliable. Il pourrait s’agir d’un smartphone à écran pliable et à clapet, assez similaire au nouveau Razr récemment présenté par Motorola.

Sinon, pour rappel, Samsung a aussi récemment présenté le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite.