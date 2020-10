Samsung Galaxy Z Fold 3 : à quoi faut-il s’attendre ?

Alors que l’année n’est pas encore terminée, les médias s’intéressent déjà aux smartphones qui sortiront en 2021. Par exemple, actuellement, il y a déjà quelques rumeurs qui circulent au sujet des prochains porte-étendards de Samsung, le Galaxy S21, le S21+ et le S21 Ultra.

Et des infos concernant le prochain smartphone pliable du géant coréen circulent également. Pour rappel, le premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, a été lancé en 2019. Cette année, celui-ci a lancé le Galaxy Z Fold 2.

Et normalement, l’année prochaine, Samsung lancera le successeur de ce dernier, le Galaxy Z Fold 3. Récemment, le site Android Headlines, relayant un article du média coréen The Elec, a partagé quelques infos présumées au sujet de cet appareil.

D’après le site, le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait équipé du S Pen, le petit stylet qui est devenu la marque de fabrique des Galaxy Note du constructeur. Mais ce n’est pas tout. D’après Android Headlines, le smartphone pliable profiterait également d’un verre pliable (UTG) plus épais.

Bien sûr, pour le moment, il ne s’agit pas d’une information officielle. Et la prudence est donc toujours de mise. De plus, afin de prendre en charge le stylet sur un smartphone pliable, Samsung devra utiliser une technologie similaire à celle des Galaxy Note, mais compatible avec les écrans pliables.

En tout cas, le stylet serait d’une grande utilité sur un smartphone pliable, qui peut se convertir en tablette, à condition que cet accessoire n’endommage pas l’écran.

Sinon, d’autres sources suggèrent que le Galaxy Z Fold 3 pourrait aussi être le premier smartphone Samsung doté d’une caméra frontale invisible (cachée sous l’écran). Si Samsung ne s’est pas encore exprimé au sujet de cette nouvelle technologie, Xiaomi a déjà annoncé qu’il commencera à utiliser celle-ci en 2021.

Et si Google lançait aussi un smartphone pliable en 2021 ?

Bien que les smartphones pliables ne se vendent pas aussi bien que les smartphones classiques, pour le moment, probablement à cause des prix, Samsung continuer de miser sur cette technologie. Et il est possible qu’un nouvel acteur décide de se lancer l’année prochaine : Google.

En 2019, Google avait déjà admis qu’il prototype les technologies utilisées pour les smartphones pliables. Cependant, à l’époque, aucun modèle commercial n’était dans les tuyaux.

Mais un qui a fuité au mois d’août aurait révélé les plans de Google pour 2021. Et d’après cette fuite, Google prévoirait de lancer un smartphone pliable en plus du Pixel 6 et du Pixel 6 XL.

Même Apple pourrait, un jour, lancer un smartphone pliable. Si pour le moment, la firme de Cupertino n’a pas encore évoqué ce type d’appareil, des brevets suggèrent que ses ingénieurs y réfléchissent.