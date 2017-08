Samsung Leader 8 : le smartphone premium à clapet, avec deux écrans AMOLED Full HD

Samsung dévoile Leader 8, un nouveau smartphone orienté premium, doté d’un design à clapet et de deux écrans AMOLED.

Un smartphone à clapet à double écran chez Samsung

Le géant coréen Samsung vient tout juste de lever le voile sur Leader 8 (SM-G9298), son tout nouveau smartphone « Premium ». Les plus observateurs auront déjà remarqué que ce nouveau terminal dispose d’un design à clapet, un peu comme ces téléphones mobiles que l’on exhibait fièrement à la toute fin des années 90, à l’instar du Ericsson T28 pour ne citer que lui. Evidemment, Samsung a retravaillé le concept, pour un rendu très moderne, avec en prime un coloris qui mélange le noir et le gold pour un rendu particulièrement élégant.

Samsung a également doté son Leader 8 d’une particularité de choix, puisque ce dernier dispose non seulement d’un écran interne de 4,2″, en qualité Full HD, mais on retrouve également un second écran AMOLED, toujours en Full HD, cette fois greffé à l’avant du smartphone. De cette manière, l’utilisateur peut utiliser son Leader 8 en mode clapet, mais également comme un smartphone traditionnel, sans forcément avoir à ouvrir son mobile. Cela permet également de garder un oeil sur ses notifications lorsque le smartphone est posé sur une table, dans un avion, à côté de deux coupes de champagne vides. Bien vu !

A bord, on retrouve une configuration plutôt musclée dans l’ensemble, puisque ce Leader 8 est animé par un processeur SnapDragon 821, couplé à 4 Go de RAM, sans oublier une mémoire de stockage de 64 Go. La section photo n’est pas en reste, et on retrouve ici un capteur principal de 12 mégapixels, sans oublier un capteur en façade de 5 mégapixels. Le Leader 8 est également compatible avec la technologie de recharge sans fil.

Mauvaise nouvelle en revanche côté disponibilité, puisque ce Samsung Leader 8 est (pour l’heure ?) voué à être disponible uniquement en Chine. Le constructeur coréen n’a pas dévoilé la moindre date de sortie, ni même le moindre tarif concernant ce Leader 8, mais au vu de l’orientation très premium de ce modèle, la facture s’annonce particulièrement salée. Rappelons pour conclure qu’il ne s’agit pas d’une réelle nouveauté pour Samsung, puisque le groupe était déjà revenu sur le smartphone à clapet avec ses W2016 et W2017. Deux smartphones qui sont eux aussi réservés exclusivement au marché asiatique.