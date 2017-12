Samsung et LG ne ralentissent pas les anciens smartphones

Contrairement à Apple, LG, Samsung, Motorola et HTC n’altèrent pas les performances des anciens smartphones en tenant compte du vieillissement de la batterie.

Hier, Apple a finalement présenté ses excuses à ses clients, suite à la polémique concernant le ralentissement de certains anciens iPhone. Apple a volontairement introduit une fonctionnalité qui peut altérer les performances de ces smartphones lorsque la batterie vieillit et ne supporte plus les pics d’activités.

En plus de ses excuses, la firme de Cupertino lance une réduction sur les remplacements de batterie et annonce une fonctionnalité qui permettra à l’utilisateur de connaitre l’état de sa batterie, pour qu’il sache si cela peut conduire à une altération des performances de son iPhone.

Mais les autres constructeurs recourent-ils à des pratiques similaires ? C’est ce que se sont interrogés certains médias high-tech.

Cité par The Verge, des représentants de Motorola et HTC ont clairement indiqué qu’ils ne ralentissent pas volontairement les anciens modèles en fonction du vieillissement de la batterie.

Et aujourd’hui, Phone Arena relaie également des déclarations de Samsung et de LG à ce sujet.

LG affirme qu’il n’a « jamais » eu recours à cette pratique et qu’il ne le fera jamais. Quant à Samsung, voici son commentaire à ce sujet : « La qualité des produits a été et sera toujours la première priorité de Samsung Mobile. Nous assurons une autonomie prolongée des appareils mobiles Samsung grâce à des mesures de sécurité multicouches, notamment des algorithmes logiciels qui régissent le courant de charge de la batterie et la durée de chargement. Nous ne réduisons pas les performances du processeur grâce à des mises à jour logicielles sur les cycles de vie du téléphone. »

Il semblerait donc qu’Apple soit isolé, étant donné que son principal concurrent, Samsung, ne semble pas recourir à la même pratique. Si Samsung, qui est le numéro un du marché, avait admis qu’il peut parfois réduire les performances à cause du vieillissement de la batterie, il aurait été admis que cette pratique est un standard dans l’industrie des smartphones.