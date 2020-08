Samsung mentionne accidentellement le Galaxy S20 FE sur son site web

Cela fait plusieurs mois que les médias évoquent régulièrement le Galaxy S20 FE ou « Fan Edition », une version abordable du Galaxy S20 lancé par Samsung ne début d’année. Le Galaxy S20 FE est un peu le successeur du Galaxy S10 Lite, mais avec un schéma de nommage différent.

Et si pour le moment, Samsung n’a toujours pas officialisé ce modèle, le constructeur vient quasiment de confirmer son existence, via une mention accidentelle sur l’un de ses sites web. En effet, comme le rapportent nos confrères de Phonearena.com, le ce nom, qui était déjà évoqué dans les rumeurs, est récemment apparu sur une page de Samsung sur son site web pour la Bulgarie.

Cette mention du Galaxy S20 FE, mais aussi du Galaxy S20 FE 5G, est cependant une erreur puisqu’au moment où j’écris cet article, ces mentions ont déjà été retirées. Mais une capture du site web avant la modification a été conservée par Internet Archive.

Malheureusement, cela ne fait que confirmer l’existence de ces modèles, mais ne nous donne pas beaucoup de détails concernant leurs fiches techniques. Mais on s’attend à ce qu’il s’agisse de smartphones haut de gamme avec quelques concessions pour que le prix soit moins élevé.

Un processeur Snapdragon 865 et des sacrifices sur les caméras ?

D’après les rumeurs, le Samsung Galaxy S20 FE devrait être équipé du même processeur Snapdragon 865 que le S20, le S20+ et le 20 Ultra. Cela signifie qu’au niveau des performances, cette version abordable ne fera presque pas l’objet de concessions. Cependant, Samsung équiperait ce nouveau smartphone d’une combinaison plus modeste de caméra. Le S20 FE pourrait avoir une caméra principale de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique x3, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. En façade, il y aurait une caméra de 32 mégapixels pour les selfies.

Une alternative située entre le segment premium et le milieu de gamme ?

En plus des caméras, Samsung pourrait également sacrifier le design de l’écran. Le S20 FE pourrait avoir un écran avec un taux de 120 Hz comme celui du S20, mais cet écran pourrait avoir un design plus simple (et donc moins coûteux) que celui du Galaxy S20. Et en ce qui concerne le prix, celui-ci pourrait être inférieur à celui du Galaxy S20 de 20 %. La présentation pourrait se faire au mois d’octobre.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs et de ce fait, toutes ses informations concernant les possibles caractéristiques du Galaxy S20 FE sont encore à considérer avec prudence. En tout cas, ce modèle pourrait se positionner entre le haut de gamme et le milieu de gamme et pourrait permettre aux fans de Samsung d’accéder à certaines de ses fonctionnalités premium en achetant un modèle plus abordable.

La concurrence sera cependant rude cette année puisqu’on trouve de nombreux modèles intéressants dans le segment milieu de gamme. En plus de Pixel 4a de Google, il y a également le OnePlus Nord, qui ont des prix abordables, mais aussi des fiches techniques intéressantes. Cependant, le principal avantage du Samsung Galaxy S20 FE par rapport à ces modèles qui coûtent moins cher sera la présence du processeur Snapdragon 865, qui est un gage de performances.