Après avoir lancé le Samsung Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra en début d’année, Samsung a dévoilé un autre modèle, le Galaxy S20 FE ou Fan Edition, ce deuxième semestre. Le Galaxy S20 FE est très proche du Galaxy S20, que ce soit au niveau de la fiche technique ou du design.

Cependant, la version Fan Edition a écran non incurvé et le capteur téléphoto de 64 mégapixels y est remplacé par un capteur plus modeste. Si le Galaxy S20 FE reste un smartphone haut de gamme, ces petites concessions permettent à Samsung de faire baisser les coûts et de vendre ce modèle à un prix plus abordable.

En substance, le Galaxy S20 FE est un smartphone pour ceux qui veulent acheter un appareil haut de gamme Samsung à un prix un peu plus abordable. Et le gant coréen a déjà indiqué qu’il sortira un modèle Fan Edition chaque année.

Le Galaxy Note 20 aura-t-il aussi une version Fan Edition ?

Maintenant, on se demande si, comme le S20, le Galaxy Note 20 aura également une version Fan Edition. Si pour le moment, Samsung n’a pas encore évoqué cela, des mentions du « Galaxy Note 20 Edition » ont récemment été repérées sur le site brésilien du constructeur, sur une page dédiée au Galaxy S20 FE. Et comme note Sammobile, des mentions de ce modèle ont aussi été découvertes dans le code de la page.

Un employé de Samsung, qui a déjà entendu parler du Note 20 FE, aurait-il pu accidentellement mentionner ce modèle lorsqu’il a édité la page. Cela est tout à fait possible.

Néanmoins, en attendant une annonce officielle, la prudence est toujours de mise. En effet, il est possible qu’il s’agisse d’une simple faute de frappe, et qu’à ce stade, Samsung n’a pas prévu de sortir une version FE du Galaxy note 20.

Pour rappel, le Note 20 et le Note 20 Ultra sont sortis ce second semestre. Il s’agit donc de modèles qui sont encore assez récents, par rapport au Galaxy S20.

Profiter du S Pen sur un modèle plus abordable que le Galaxy Note 20

En tout cas, ce ne serait pas la première fois que Samsung propose une version plus abordable des modèles de sa série Galaxy Note. En effet, le constructeur a sorti une version « Lite » du Galaxy Note 10. Et il y a quelques années, Samsung a aussi sorti le Galaxy Note 3 Neo.

Une version abordable du Galaxy Note permet à Samsung de satisfaire ceux qui veulent profiter de son stylet S Pen, devenue la marque de fabrique des Galaxy Note, mais sans payer le prix d’un smartphone premium.

Comme c’est le cas du Galaxy S20 FE, le Note 20 FE pourrait avoir le presque le même et presque les mêmes caractéristiques que le Note 20, mais avec quelques concessions qui permettent de faire baisser les prix.

Pour le moment, il y a encore peu de rumeurs concernant la fiche technique qu’une version Fan Edition du Galaxy Note 20 pourrait avoir.