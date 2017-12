Samsung planche sur un lecteur d’iris plus sécurisé pour son Galaxy S9

Selon les dernières informations disponibles, Samsung travaillerait sur un scanner d’iris doté d’un niveau de sécurité beaucoup plus performant que par le passé pour son Galaxy S9.

La reconnaissance de l’iris est le nouveau centre de l’opposition entre les différents fabricants. Samsung qui l’a introduit depuis le Galaxy Note 7 se retrouve en difficulté après la sortie du Galaxy S8 et S8+. Son système ne se révèle pas forcément très fiable et a pu être trompé à de nombreuses reprises sans beaucoup de difficultés.

Galaxy S9 : une nouvelle version du scanner d’iris pour contrer FaceID

L’entreprise sud-coréenne va donc revoir sa copie pour le Galaxy S9 avec l’objectif de concurrencer sérieusement le FaceID d’Apple. Cette modification passerait notamment par un meilleur capteur en façade, capable de reconnaître l’iris de l’utilisateur dans toutes les conditions ou presque. Même en cas de faible lumière ou… derrière des lunettes de soleil.

Une obligation pour l’entreprise qui souhaite étendre la reconnaissance d’iris a de nouvelles applications bancaires. Or, pour convaincre les entreprises, il est nécessaire que la sécurité soit parfaite.

Un design qui commence à filtrer pour le Galaxy S9

On en sait aussi un peu plus aujourd’hui sur le design probable de l’appareil. Selon des rendus qui ont été publiés à partir des informations déjà publiées, il devrait ainsi miser sur le côté plus pratique. Ainsi, le site Samsung Mobile.news qui a publié cette information pense notamment que le lecteur d’empreintes devrait désormais être à la verticale sous l’appareil photo et non à côté. Par ailleurs, Samsung ne devrait proposer le double lecteur photo que sur le Galaxy S9+.

D’un point de vue visuel, l’appareil devrait être disponible en noir, argent, orchid grey, bleu océan, bleu nuit, violet et doré. Enfin, la marque sud-coréenne semble vouloir beaucoup miser sur l’écran avec ce nouveau modèle. Il devrait en effet être équipé d’un OLED Infinity Display Borderles (5,8 et 6,2 pouces selon le modèle) avec un taux d’occupation de la façade proche des 90% ! A l’intérieur, sans surprise, le Snapdragon 845 est au programme avec une RAM de 4 ou 6 Go et 64 ou 128 Go de stockage pour l’épauler.