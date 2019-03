Samsung présente deux nouvelles tablettes : les Galaxy Tab S5e et Tab A

La Galaxy Tab S5e, une tablette dédiée au divertissement

La Samsung Galaxy Tab S5e et ses 400 grammes se classent facilement dans la catégorie des tablettes ultra-portables. Elle plaira principalement aux personnes qui souhaitent pouvoir regarder des films et des séries puisqu’elle est équipée un écran panoramique de 10.5’’ qui couvre 82% de la surface de la tablette, embarque la technologie Super AMOLED et propose un son puissant et clair grâce au partenariat de Samsung avec AKG. Les quatre haut-parleurs sont d’ailleurs compatibles avec la norme Dolby Atmos.

La Galaxy Tab S5e est dotée d’une batterie de 7040 mAh et dispose de la fonction charge rapide : la tablette atteint 50% de charge en seulement 30 minutes. Elle est proposée en deux versions : 64Go et 128Go avec la possibilité d’étendre la carte mémoire grâce à une carte micro SD (allant jusqu’à 512 Go). Au niveau des couleurs, on retrouve le Noir Carbone et le Gris Acier. Enfin, elle est compatible avec Samsung DeX, qui transforme la tablette en véritable ordinateur une fois reliée à un écran via un simple câble USB-C / HDMI.

La tablette sortira le 12 avril et les précommandes seront ouvertes du 27 mars au 11 avril, avec en bonus la Galaxy Tab S5e 128Go au prix de la version 64Go pendant cette période. Pour les amateurs de films et de séries, l’offre de lancement propose 3 mois d’abonnements offerts à OCS pour tout achat d’une Galaxy Tab S5e. Cette offre est valable du 12 avril au 31 mai, l’occasion de regarder la dernière saison de Game of Thrones puisque la sortie est prévue le 15 avril aux US et sera diffusée en simultané et en exclusivité sur OCS.

La Galaxy Tab A, une tablette familiale

La nouvelle Galaxy Tab A 2019 est dédiée à un usage familiale. Elle est dotée d’un corps en aluminium qui donne une sensation de solidité et de légèreté et permet une prise en main très agréable. Avec ses 7,5 mm d’épaisseur, elle est très facile à transporter.

Tout comme la Galaxy Tab S5e, la Galaxy Tab A embarque la nouvelle interface One UI et propose un mode Enfant, désormais appelé « Espace Enfants ». Ce dernier embarque des jeux et applications préinstallés adaptés aux plus jeunes ainsi qu’un contrôle parental intuitif et personnalisable pour encadrer l’utilisation d’Internet et sélectionner les contenus accessibles.

La batterie de 6150 mAh de la Galaxy Tab A assure 13h de visionnage de contenu multimédia environ. La nouvelle Galaxy Tab A est compatible avec la technologie de Partage d’énergie, permettant de recharger la tablette avec son smartphone et inversement grâce à un câble vendu séparément. Enfin, la capacité de stockage native de 32 Go peut être étendue jusqu’à 512 Go via une carte micro SD.

Disponible à partir du 12 avril, la Galaxy Tab A sera disponible en Noir Carbone et Gris Acier.