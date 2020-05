Samsung présente Terrace, une télévision d’extérieur

La saison des barbecues approche à grands pas, et comme si nous ne passions pas assez de temps devant les écrans, Samsung a la bonne idée de présenter une télévision d’extérieure 4K. Dans la gamme lifestyle de Samsung voici donc la Terrace, comme son l’indique elle devrait venir agrémenter vos terrasses puisque cette télévision est conçue pour diffuser du contenu en dehors de vos quatre murs.

Évidemment, Samsung a dû déployer de grands moyens techniques pour que cet écran puisse s’adapter aux conditions extérieures, qui sont bien plus rudes que celles d’un salon. Par exemple, la Terrace est totalement étanche et résiste également à la poussière. Par ailleurs, vous pouvez regarder vos émissions préférées même lorsque le soleil tape, puisque ce téléviseur peut atteindre une luminosité de 2000 nits.

La Terrace est disponible en trois modèles, et les prix affichés sont extrêmement élevés même pour le plus petit des trois. Voyez par vous même, le modèle 55 pouces est disponible à 3455 dollars, tandis que la version 65 pouces vaut 4999 dollars, et pour finir la plus grande des trois fait 75 pouces et affiche un prix atteignant 3499 dollars. Les prix sont impressionnants par rapport à ce que l’on pourrait investir dans une télévision QLED 4K voire 8K. Le prix élevé de ces téléviseurs d’extérieur est notamment dû aux améliorations techniques apportées afin de les rendre plus résistants.

Là où Samsung fait encore plus fort, c’est qu’en plus de proposer un produit ultra résistant, le rendu final est très beau et colle parfaitement avec l’environnement extérieur. De plus, Terrace ne sert pas seulement à regarder la télévision, ce produit est également un objet de décoration à part entière qui permet de diffuser des oeuvres d’art, ou encore des paysages d’ambiance.

Si vous aviez 5000 dollars à investir dans une télévision, ce ne sera pas possible pour le moment puisque Terrace est uniquement lancée aux États-Unis et au Canada. Pour le reste du monde il faudra encore attendre quelques mois. Une version professionnelle devrait également arriver dans le courant de l’année.