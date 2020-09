Samsung quitte progressivement la Chine en confirmant la fermeture d’une nouvelle usine

Les liens entre Samsung et la Chine commencent à céder. Le mois dernier nous apprenions que la firme coréenne allait fermer sa dernière usine d’assemblage pour ses ordinateurs dans l’Empire du Milieu. Cette usine était implantée à Suzhou depuis 2002. Mais la Chine a beaucoup changé en l’espace de 18 ans, et Samsung l’a remarqué en se dirigeant désormais vers d’autres pays comme le Vietnam. La fermeture de cette usine concerne 1700 employés qui ont été licenciés ou délocalisés.

Aujourd’hui, c’est la branche dédiée aux téléviseurs Samsung qui vient d’annoncer la fermeture de son usine à Tianjin, en Chine. La décision de fermer cette usine a été prise en 2018, et devrait être mise en oeuvre dès novembre 2020. L’usine de Tianjin emploie près de 300 personnes. Samsung cherche à séparer progressivement ses activités de la main d’oeuvre chinoise. Il faut dire que la firme coréenne a été lourdement confrontée à la concurrence des enseignes chinoises dans divers secteurs, mais est parvenue à rester le leader en ce qui concerne la vente de téléviseurs.

Samsung et la Chine, c’est bientôt fini.

Toujours en quête d’innovation, Samsung a annoncé sa volonté de stopper la production de panneaux LCD d’ici la fin de l’année, afin de se concentrer principalement sur la production d’écrans QD-OLED pour sa prochaine génération de téléviseurs QLED. Selon les premières informations au sujet de cette appellation, la technologie QD-OLED développée par Samsung correspondrait à la technologie OLED de LG. Mais Samsung préfère utiliser le terme QD-OLED. Par ailleurs, le géant coréen travaille également sur des téléviseurs microLED.

Après la fermeture de cette usine, Samsung ne disposera plus que de deux sites de production en Chine : une usine de puces à Xian et une usine d’appareils électroménagers à Suzhou. Une page se tourne. Samsung préfère désormais tourner ses activités vers l’Asie du Sud Est et notamment le Vietnam qui ressemble à ce qu’était la Chine il y a 20 ans en termes d’opportunités.