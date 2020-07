Samsung : un smartphone 5G vraiment abordable en 2021 ?

Samsung fait partie des premiers constructeurs à avoir lancé des smartphones 5G en 2019. Mais dans un premier temps, cette technologie n’était disponible que sur les appareils premium de la marque. Puis, petit à petit, la 5G est arrivée sur les appareils plus abordables. Par exemple, Samsung propose déjà des versions 5G de ses smartphones Galaxy A51 et Galaxy A71, qui sont sortis cette année. Et en 2021, le géant coréen devrait continuer à rendre la 5G plus accessible.

D’après une nouvelle rumeur qui est relayée par le site Sammobile, Samsung compterait lancer des versions 5G de ses futurs Galaxy A42 et Galaxy A32, en 2021. Ces deux modèles devraient être les successeurs du Galaxy A41 et du Galaxy A31. Le prix de départ du Galaxy A41 est de 299 euros et le Galaxy A31 est normalement moins cher. A priori, les prix des Galaxy A42 et A32 en 2021 devraient être proches de ceux de leurs prédécesseurs, même pour les versions 5G.

Des processeurs pour smartphones 5G abordables sont déjà disponibles sur le marché

Pour que les constructeurs puissent proposer des smartphones 5G abordables, il faut que ceux-ci puissent utiliser des processeurs correspondants à cette gamme de produits, mais qui prennent en charge la 5G. Et justement, ces processeurs sont déjà sur le marché. Par exemple, il y a deux mois, la société Mediatek a lancé son processeur Dimensity 820 destiné à rendre la 5G plus accessible.

De son côté, Qualcomm a lancé le Snapdragon 690, également pour que la 5G puisse être prise en charge sur des modèles plus abordables. « Cette nouvelle plate-forme est conçue pour rendre les expériences utilisateur 5G encore plus largement disponibles dans le monde. Le Snapdragon 690 prend également en charge l’intelligence artificielle sur l’appareil et les expériences de divertissement dynamiques. HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL et Wingtech font partie des OEM / ODM qui devraient annoncer les smartphones équipés du Snapdragon 690 », avait indiqué ce fournisseur, il y a un mois.

Samsung a aussi développé un processeur pour smartphones abordables qui prend en charge la 5G. Il s’agit de l’Exynos 880. Actuellement, ce processeur n’a pas encore été utilisé par le géant coréen pour l’un de ses modèles.