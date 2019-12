Samsung va présenter un clavier virtuel qui utilise la caméra frontale

Samsung va profiter du CES de Las Vegas, qui débutera le 7 janvier, pour présenter son intelligence artificielle NEON. Le géant coréen pourrait également lever le voile sur deux nouveaux smartphones : le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite.

Mais en plus de cela, le CES sera aussi l’occasion pour Samsung de présenter les dernières innovations qui ont vu le jour grâce C-Lab, son incubateur. L’un des projets issus de cet incubateur, SelfieType, a particulièrement intéressé les médias, étant donné qu’il s’agit du type de produit qui pourrait un jour être utilisé par Samsung sur ses smartphones. SelfieType a été développé au sein de C-Labs Inside, « un programme d’incubation d’idées interne qui encourage et nourrit les idées innovantes des employés de Samsung. »

Un clavier virtuel via la caméra pour les selfies

En substance, il s’agit d’un clavier (virtuel) pour smartphone qui utilise la caméra frontale du mobile.

« «SelfieType» est un clavier virtuel utilisant la caméra selfie orientée vers l’avant. Un moteur propriétaire SelfieType AI analyse les mouvements des doigts provenant de la caméra avant et les convertit en entrées clavier QWERTY. SelfieType ne nécessite aucun matériel supplémentaire et il est hautement adaptable à divers appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables », lit-on dans un communiqué de presse de Samsung.

Samsung n’aurait même pas besoin d’installer une caméra ou un capteur spécial pour que ce clavier puisse être utilisé sur ses smartphones. Mais il reste à savoir si les utilisateurs seront à l’aise avec le fait de taper sur un clavier imaginaire.