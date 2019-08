Samsung veut une batterie au graphène qui charge un smartphone en 30 minutes

Voilà plusieurs années que Samsung se penche sur la conception d’une batterie ultra-rapide en regard des systèmes actuels. Pour ce faire, le constructeur coréen prévoit d’exploiter le graphène, un matériau à l’origine de cette large amélioration du temps de charge.

L’on savait donc que Samsung se penchait sur un tel projet, mais aucune date n’avait été communiquée jusqu’ici. Si l’information n’a pas été officialisée par la marque, c’est le célèbre leaker Evan Blass qui a communiqué à ce sujet via son compte Twitter, comme il le fait habituellement.

La batterie au graphène de Samsung prête pour 2020 ?

Dans un tweet partagé le 12 août, il a donc indiqué : « Les batteries Lithium-ion sont… suboptimales. Samsung espère avoir au moins un appareil l’an prochain ou en 2021, m’a-t-on dit, qui intégrera une batterie au graphène à la place [d’une batterie traditionnelle, NDLR]. Elle pourrait être rechargée en moins d’une demi-heure, mais ils doivent encore augmenter la capacité tout en réduisant les coûts ».

Néanmoins, il faut rappeler que le projet de Samsung a déjà été évoqué, dont par le biais d’une fuite datant d’il y a une dizaine de mois. Celle-ci assurait que la firme avait totalement préparé ses batteries au graphène et qu’un appareil équipé du matériau pourrait sortir en 2019, ce qui n’a pas été cas. À ce jour, la marque coréenne n’a évidemment sorti aucun dispositif de ce genre.

Compte tenu du fait qu’il s’agit là d’un nouveau dispositif, il est possible que Samsung prenne du retard sur son propre planning avant de sortir un smartphone équipé d’une batterie au graphène. Il est aussi possible que la firme rencontre certaines difficultés similaires à la conception et à la sortie du Galaxy Fold, son premier smartphone pliable.

Actuellement, Samsung ne s’est pas exprimé sur le sujet. Rappelons que la firme coréenne n’est pas la seule à travailler sur le développement d’un appareil équipé d’une telle batterie, puisque Huawei fait de même.