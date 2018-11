Chercheur au MIT, James Clark a publié une étude dans laquelle il suggère que l’on installe un puissant faisceau lumineux qui pourrait permettre aux extraterrestres de se diriger jusqu’à la Terre. Selon lui, ce projet est « difficile, mais pas impossible ». Le laser en question pourrait s’assimiler à une porch light, c’est-à-dire à la lumière de l’entrée d’un porche ou d’une véranda. De fait, il s’agirait là de rendre visible l’accès à notre planète.

Un laser pour inviter les extraterrestres à boire un café

Plus concrètement, Clark ajoute : « Les types de lasers et de télescopes construits aujourd’hui peuvent produire un signal détectable, de sorte qu’un astronome peut regarder notre étoile et voir immédiatement quelque chose d’inhabituel dans son spectre. Je ne sais pas si les créatures intelligentes autour du soleil seraient leur première hypothèse, mais cela attirerait certainement davantage l’attention ». Pour lui, il faudrait exploiter qu’un faisceau de 1 à 2 mégawatts soit photographié par un télescope dont la hauteur maximale est de 45 mètres. Positif à l’égard de son initiative, l’auteur de l’étude affirme qu’en faisant clignoter un message, ce procédé n’aurait besoin que de quelques années pour que le message arriver à destination.

Néanmoins, plusieurs questions de sécurité se posent, puisque la puissance du laser en question pourrait être dangereuse pour l’œil humain comme pour les caméras présentes à bord des engins spatiaux. De fait, le chercheur au MIT suggère que le faisceau soit installé de l’autre côté de la Lune, ce qui pourrait être plus sûr bien que plus compliqué.

Si le projet n’est pas encore totalement au point, James Clark espère tout de même susciter l’intérêt de la communauté des scientifiques afin qu’elle se penche sur le développement de techniques d’imagerie infrarouge.

Cela fait plusieurs années que des scientifiques envoient différents messages dans l’espace afin qu’ils puissent être repérés par de potentiels extraterrestres. En 1972, la NASA a envoyé la plaque de Pioneer dans l’espace en la plaçant sur les sondes spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11. La plaque dévoile le chemin à suivre pour se rendre jusqu’à notre planète, ainsi qu’une représentation des hommes et des femmes.

