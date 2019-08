Des scientifiques pourraient découvrir de la glace sur la Lune

Une récente étude indique qu’il pourrait y avoir de l’eau présente sur la Lune sous forme de glace. À l’aide de la sonde spatiale MESSENGER présente sur Mercure, des scientifiques songeraient à rechercher la présence d’épais dépôts d’eau glacée au fond des cratères qui jonchent le sol lunaire, près du pôle lunaire.

De l’eau potable pour les astronautes !

Cette découverte n’est pas seulement utile d’un point de vue scientifique, elle devrait également s’avérer importante en cas d’exploration future, car elle pourrait fournir de l’eau potable aux astronautes présents pour une mission prolongée. Ceci éviterait par ailleurs l’approvisionnement en provenance de la Terre, qui nécessite de grandes quantités de carburant, en tenant compte des 384 400 km qui nous séparent de la Lune. De fait, les missions lunaires pourraient être plus longues, plus efficaces et surtout plus enrichissantes tout en offrant la possibilité d’observer plus longtemps notre satellite naturel.

Les scientifiques ont découvert cette eau glacée en se basant sur les recherches effectuées sur Mercure. Notre satellite naturel et la planète partagent des surfaces similaires, pleines de cratères dus à de nombreux impacts d’astéroïdes. Dans certaines zones autour des pôles, ces cratères sont constamment à l’ombre, il fait donc suffisamment froid pour que cette glace soit conservée indéfiniment.

À l’aide d’un radar, de nombreuses recherches en quête de glace sur la Lune ont été mises en place. Jusqu’à présent, seuls quelques petits dépôts peu profonds ont été découverts. Si ces scientifiques estiment qu’il existe des cratères avec bien plus de glace sur la Lune, c’est parce qu’ils en ont découvert sur Mercure. Or, comme expliqué plus haut, la Lune et Mercure ont des surfaces très ressemblantes.

Nancy Chabot, une scientifique appartenant au programme MESSENGER’s Mercury Dual Imaging System, a déclaré : « Nous avons montré que les dépôts polaires de Mercure sont principalement composés de glace et sont largement répartis dans les régions polaires nord et sud de Mercure ». Elle ajoute également, « Les dépôts de glace de Mercure semblent être beaucoup moins clairsemés que ceux de la Lune, et relativement frais, peut-être mis en place ou rafraîchis au cours des dernières dizaines de millions d’années ».