Scotty, le tyrannosaure le plus lourd et le plus âgé jamais découvert

Si le squelette du tyrannosaure Scotty a été découvert en 1991 au Canada, c’est il y a quelques jours à peine qu’une étude est sortie à son sujet, dévoilant qu’il s’agissait là d’un spécimen particulièrement massif. S’il est le plus lourd des Tyrannosaurus rex, il est également le plus âgé.

The most massive Tyrannosaurus rex ever discovered lived around what is now the #TrexDiscoveryCentre 66 million years ago. Meet #ScottyTrex, specimen RSM P2523.8. https://t.co/86pSqF6l8v pic.twitter.com/1M0YOll5d8 — Royal Sask Museum (@royalsaskmuseum) 25 mars 2019

Scotty le tyrannosaure aurait eu « une vie violente »

Ainsi, l’étude et l’analyse des fossiles de Scotty ont permis d’établir le fait que le tyrannosaure pesait près de 8 800 kilos pour une taille d’environ 13 mètres de long. En conséquence, le dinosaure est plus lourd que son homologue de Chicago, Sue, qui était sur la première marche du podium des tyrannosaures les plus lourds. La différence de poids entre les deux animaux est tout de même de près de 400 kilos.

Selon ses restes, Scotty le dinosaure a vécu une trentaine d’années, ce qui est une espérance de vie assez importante pour un tyrannosaure. Des traces de combats ont également été découvertes grâce à l’analyse des fossiles, mais l’on ne sait pas si cela a contribué à la mort de l’animal, malgré le fait qu’il a certainement eu « une vie violente ».

Au sujet du tyrannosaure, Scott Persons, le coauteur de l’étude et paléontologue indique : « Il y a une grande variété de tailles parmi les tyrannosaures. Certains individus étaient plus dégingandés que d’autres, d’autres étaient plus robustes. Scotty est l’exemple du genre robuste. En considérant la taille de ses jambes, de ses hanches et même de son épaule, Scott semble un peu plus baraqué que d’autres T-Rex ».

Pour l’anecdote, Scotty porte ce nom en référence au nom de la bouteille de whisky qui a été ouverte lorsqu’il a été découvert.

