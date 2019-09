Sécurité Android : 25 applications à supprimer d’urgence

Dans un récent article sur le sujet, la société de sécurité Symantec a indiqué avoir découvert que plus d’une vingtaine d’applications Android contenaient des malwares. Tous les services concernés se concentrent sur l’édition de photo ou la mode.

Si l’entreprise américaine indique avoir contacté Google à ce sujet à la date du 2 novembre, si bien que la firme américaine a retirée les applications du Play Store. Cependant, il est possible que celles-ci soient encore présentes sur votre téléphone : si c’est le cas, vous feriez donc mieux de les supprimer au plus vite.

Il semblerait que les logiciels malveillants n’aient pas pour objectif de vous subtiliser des données personnelles. Ceux-ci se focaliseraient effectivement sur la diffusion de publicités agressives et régulières.

Au total, Symantec rapporte que les applications ont été téléchargées plus de 2,1 millions de fois.

Les applications Android concernées comportent visiblement une structure de code assez similaire, ce qui laisse à suppose que ce sont les mêmes personnes qui se cachent derrière celle-ci. D’autre part, ceux-ci ont également créé des copies d’applications très utilisées, mais contenant un malware.

Cette technique est régulièrement utilisée et se base sur le fait que l’utilisateur va se tromper et télécharger le service infecté plutôt que l’officiel. Les applications copiées de la sorte sont particulièrement populaires, car cela permet aux escrocs d’espérer toucher plus de monde.

Voici la liste des applications Android concernées.

Quelles applications Android infectées par le malware ?

Auto Blur Photo

Auto Cut Out (Free)

Auto Cut Out Pro

Background Cut Out Pro

Blur Image Plus

Blur Image Plus (1.0)

Blur Image Pro

Cut Paste Photo Editor

Cut Paste Photo Editor (X 1.0)

Face Feature

Fashion Hairstyles Pic Editor

Fashion Hairstyles Pic Editor 2.4.6

Image Blur Editor

Image Blur Editor (Free)

Image Blur Editor (Unlimited)

Hairstyles Photo Editor Plus

Latest Hairstyles (Free)

Motion On Picture

Photo Background Editor Pro

Photo Blur Background Maker 2019

Photo Collage Maker

Photo Cut Studio Professional

Pop Color

SkyCamera for 2019

Yasuo wallpapers