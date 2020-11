Selon Microsoft, une éventuelle hausse des prix des jeux Xbox serait « justifiée »

C’est un fait, à chaque lancement de nouvelle génération de console, se pose l’épineuse question du prix. De la console en question d’une part, mais aussi (et surtout) des jeux. En effet, avec la nouvelle génération PS5 et Xbox Series X, Sony avait officialisé il y a quelques semaines des jeux PS5 first-party au prix de 79,99€, soit 10€ de plus que sur PS4.

Une hausse de prix pour les jeux Xbox ?

Du côté de chez Microsoft, on n’a pas encore lancé le moindre jeu maison véritablement « next-gen » sur Xbox Series X, mais le directeur financier de la société américaine, Tom Stuart, ne dirait pas non à une petite hausse de prix. Ce dernier explique : « Les prix n’ont pas augmenté depuis quelques générations maintenant, il ne serait donc pas étonnant de voir cela se produire. » En d’autres termes, les futures grosses productions Xbox pourraient tout à fait être affichées à 79,99€ en boutiques.

Evidemment, cela s’explique par des coûts de production qui augmentent eux aussi depuis quelques années maintenant. Même si certains jeux « indépendants » conservent un coût de production modéré (et parfois un bénéficie record), des productions comme Ghost of Tsushima, Halo Infinite ou encore The Last of Us Part 2 mobilisent de très importants moyens techniques, humains et financiers, avec des développements qui s’étalent sur plusieurs années.

Tim Stuart explique : « Les éditeurs et créateurs, y compris nous-mêmes, veulent s’assurer que vous réalisez les bonnes marges brutes, les bons bénéfices nécessaires pour développer nouveaux fantastiques jeux. » Reste à savoir maintenant ce que décidera Microsoft en ce qui concerne les tarifs de ses futurs jeux first party.

Evidemment, chez Microsoft, les joueurs sont libres de payer un jeu first party au prix fort, mais ils peuvent aussi opter pour la solution Xbox Game Pass. En effet, l’offre par abonnement de Microsoft permet de mettre la main sur de nombreux jeux, y compris sur les productions Microsoft Studios, disponibles dès leur sortie.