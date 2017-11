C’est un projet qui ne devrait pas faire que des heureux tant son histoire charrie encore sa part de drame et d’horreur. L’affaire Dupont de Ligonnès va être adaptée en série pour M6. Aucune information sur le casting n’a encore filtré mais un favori se détache. On vous dit tout.

A partir de quel moment est-il trop tôt pour transformer un fait divers en série télévisée ? A peine six ans après les faits, l’affaire Dupont de Ligonnès aura en tout cas le droit à sa série sur M6.

4 épisodes pour la mini série sur l’affaire Dupont de Ligonnès

C’est une affaire qui passionne encore les amateurs de faits divers. En 2011, les corps de cinq membres de la famille Dupont de Ligonnès sont découverts sans vie. Xavier, le père de famille est le seul manquant et à l’heure actuelle on ignore encore s’il est en vie ou pas.

C’est cette histoire que M6 veut adapter en série avec Pierre Aknine aux commandes. Celui qui a mis en scène et coécrit Souviens-toi, déjà pour M6, s’est vu confier ce projet d’une mini-série de quatre épisodes de 52 minutes. Il va coécrire la série avec son épouse Anne Badel. La date de début de tournage est encore inconnue.

Casting encore inconnu

Pour l’instant, aucune information n’a encore filtré concernant le casting. Mais, selon Télé Loisirs, un favori évident se décroche, Guillaume de Tonquédec. L’acteur surtout connu pour son rôle dans Le Prénom a ainsi expliqué vouloir le rôle. « Ce qui m’intéresse c’est qu’il a un prénom, un visage, et un corps cet homme-là, a déclaré l’acteur sur Europe 1. Et il est peut-être toujours existant. C’est un mystère. Il est un être humain comme nous. Pourquoi on peut dévisser d’une telle façon ? Il y a en nous peut-être un Dupont de Ligonnès qui sommeille. On peut peut-être tous le devenir. C’est un personnage d’une atrocité fascinante. Le secret d’un personnage comme celui-là est une matière extraordinaire pour un acteur. »

Bien entendu, il faudra pour l’instant attendre d’en savoir plus. Le projet serait par ailleurs à ranger dans la catégorie fiction. Peut-être parce que Pierre Aknine tentera d’imaginer ce qu’il est advenu à Dupont de Ligonnès…