La série Les Simpson se prépare à débarquer sur Disney+

Dans moins de quinze jours, le service de streaming Disney+ sera disponible aux États-Unis. Dès le 12 novembre, les utilisateurs de la plateforme pourront bénéficier de nombreux contenus appartenant à la société, mais aussi à ses franchises. Grâce au rachat de la Fox qui a eu lieu en mars dernier, Disney se paye même le luxe de pouvoir diffuser Les Simpson sur son service.

Comme Disney l’a annoncé il y a quelques mois déjà, la célèbre série animée débarquera sur la plateforme de streaming dès le lancement de ce dernier. Au total, cela représente plus de 600 épisodes pour 30 saisons.

Disney utilise Les Simpson pour rappeler tous les contenus qui seront disponibles sur son service

Disney+ fait donc une piqûre de rappel avec une courte vidéos dans laquelle la famille Simpson est affublée des costumes de contenus appartenant à Disney. Homer devient Iron Man, Bart se transforme en Mickey, Marge en personnage de bergère dans Toy Story tandis que Lisa et Maggie représentent respectivement le National Geographic et Yoda.

On peut aussi voir Bart baisser son short de Mickey, ce qui fait bouger le logo de Disney sur ses fesses pour les masquer. L’humour façon Les Simpson.

Rappelons que Disney est propriétaire de Lucasfilm, la franchise à l’origine des films Star Wars, et du National Geographic. Elle dispose aussi de Miramax, Fox, Marvel et 21st Century Fox. Cette courte vidéo est donc l’occasion pour la firme de rappeler, qu’en plus des Simpson, elle est en possession d’une multitude de contenus populaires que les utilisateurs pourront retrouver sur Disney+.

Disponible aux USA le 12 novembre, Disney+ avec un abonnement à 6,99 euros par mois, tandis que ceux de son concurrent Netflix se situent entre 7,99 et 15,99 euros. En plus de mettre en avant toutes ses franchises, la société américaine prévoit aussi de capitaliser sur plusieurs contenus originaux ainsi que quelques reboot comme Treize à la Douzaine, Journal d’un dégonflé, Une Nuit au Musée et Maman, j’ai raté l’avion.