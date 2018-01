Vous étiez en manque de séries Netflix ? Dans quelques secondes le prochain bijou du service de vidéo à l demande arrive. On vous présente Seven Seconds, une anthologie qui devrait vous plaire.

Chaque mois ou presque, Netflix nous régale d’une nouvelle série particulièrement percutante. Sauf surprise, on connaît déjà celle de février, il s’agira de Seven Seconds. Voici à quoi il faut vous attendre.

Un trailer oppressant et impressionnant

C’est une bande-annonce qu’il faut voir et revoir pour en comprendre toutes les subtilités et être sûr que l’on n’a rien raté. Seven Seconds, la nouvelle série choc de Netflix se dévoile à travers 134 secondes qui ne laissent pas beaucoup de temps mort. C’est oppressant, prenant et on se surprend à vouloir déjà compter les jours qui nous séparent de la diffusion sur Netflix.

Cette série à la façon d’American Horror Story ou Black Mirror s’écrira sur le mode de l’anthologie. Chaque saison s’intéressera à une histoire spécifique. La trame ? « Combien de temps faut-il pour enterrer la vérité ? » comme le résume Netflix. L’idée étant d’explorer comment quelques instants peuvent changer complètement la vie des vivants.

Netflix adore l’actualité

La première saison s’intéressera à l’histoire d’une famille qui cherche la justice après que leur fils ait été tué par accident par un policier qui ne lui a pas porté secours ensuite. D’un point de vue français, cette histoire ne résonne pas particulièrement. En revanche, elle devrait trouver un certain écho de l’autre côté de l’Atlantique ou les heurts raciaux sont un vrai problème notamment au niveau des forces de l’ordre.

Au niveau du casting, on retrouve Regina King (The Leftovers, American Crime), Clare-Hope Ashitey (Doctor Foster, Suspects), David Lyons (Revolution, Game of Silence, The Cape), Raul Castillo (Looking) et Russell Hornsby (Grimm, In Treatment). Des acteurs pas forcément très connus mais qui ont déjà fait leurs preuves. La série a notamment été créée par Veena Sud à qui on doit la série The Killing.

A retrouver en intégralité sur Netflix à partir du 23 février prochain.