SFR permet désormais d’échanger votre carte SIM contre une eSIM

SFR se lance sur le marché de l’eSIM (pour smartphones)

S’il proposait déjà une offre eSIM pour les montres connectées, l’opérateur français SFR saute le pas, puisque depuis le 14 janvier, ce dernier propose également l’option eSIM pour smartphones. Il ne s’agit pas d’une « première« , puisque cela fait quelques mois déjà que le concurrent Orange propose cette même option.

Ainsi, dès à présent, ceux qui sont clients SFR (sauf SFR La Carte, Multisurf, SFR Connecté Partout, SFR Internet Partout et clients SFR Business) peuvent troquer leur préhistorique carte SIM contre une eSIM nouvelle génération. Evidemment, il faut avant tout être certain de disposer d’un smartphone acceptant le format eSIM, c’est le cas des iPhone 11, des iPhone XS ou encore du Galaxy Fold et du Google Pixel 4 pour ne citer qu’eux.

En ce qui concerne les nouveaux clients, SFR explique : « pour bénéficier de l’eSIM, vous devrez tout d’abord commander une carte SIM, puis demander le changement en eSIM« .

Combien ça coûte ?

Côté tarifs, les frais de mise en service sont de 10 euros, et ce la concerne à la fois le passage d’une carte SIM vers eSIM, mais aussi le passage d’une eSIM vers une carte SIM. Les clients SFR, désireux de passer au format eSIM, sont ainsi invités à se connecter à l’application SFR & Moi, ou encore à leur Espace Client.

Après validation de la commande, un e-mail sera envoyé au client, et permettra le téléchargement du QR code d’activation. L’email se chargera également de détailler le fonctionnement et les modalités de mise en service de la nouvelle eSIM.

Rappelons à ce sujet que le QR code d’activation d’une eSIM est à usage unique. Une fois scanné, il ne peut plus être utilisé sur un autre mobile eSIM, et si nécessaire, il faudra repasser commande, et (re)payer 10 euros de frais de mise en service.