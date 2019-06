Shenmue 3 : du gameplay en vidéo, et une sortie sur l’Epic Games Store, le 19 novembre

Du gameplay pour Shenmue 3

C’est à l’occasion de la conférence PC Gaming Show durant l’E3 2019 qu’un certain Yu Suzuki est monté sur scène pour donner des nouvelles de son futur bébé : Shenmue 3. En effet, le titre (qui a cassé Kickstarter il y a quelques mois maintenant) était attendu pour la fin du mois d’août, mais a récemment été décalé à novembre.

Précommander le jeu Shenmue 3 au meilleur prix

C’est donc le 19 novembre très précisément que ce nouvel opus de la saga Shenmue, emblématique de la Dreamcast de SEGA, sera disponible. A défaut de revenir sur une console SEGA, le jeu sera proposé sur PS4 ainsi que sur PC. A ce sujet, Shenmue 3 sera une exclusivité Epic Games Store, ceci étant en partie expliqué par l’utilisation de l’Unreal Engine et du support fourni par Epic. Et tant pis pour Valve et sa plateforme Steam.

Histoire de faire saliver les fans, Shenmue 3 s’est également dévoilé dans une toute nouvelle séquence de gameplay, permettant de renouer avec ce cher Ryo. On y retrouve notamment une séquence de course-poursuite très… « Shenmue » pour le coup. Rappelons en effet que le titre de SEGA a démocratisé (à défaut d’inventer) les QTE (Quick Time Events), ces actions contextuelles à réaliser en temps limité, en pressant la commande affichée à l’écran. Un principe repris dans de nombreux titres comme God of War notamment, sans oublier les jeux Quantic Dream.

PS4 et PC uniquement

A noter que Shenmue 3 est (pour l’heure) prévu uniquement sur PlayStation 4 et PC. Son éditeur, Deep Silver, a récemment mis fin à une rumeur concernant une version Xbox One du jeu. Rappelons que Sony participe activement (et financièrement) à la production de ce Shenmue 3… ceci expliquant sans doute un peu cela.

Toujours est-il que les fans de la saga, orphelins depuis 2001 et la sortie du second opus sur Dreamcast, seront ravis de retrouver leur série fétiche le 19 novembre prochain. En espérant bien sûr que ce troisième opus se révèle à la hauteur des espérances des joueurs… Les intéressés peuvent d’ailleurs dès maintenant réserver le jeu Shenmue 3 au meilleur prix