Si vous êtes encore célibataire, c’est peut-être à cause de votre chat

Sur les sites et les applications de rencontre, le choix des photos qui seront visibles pour les autres utilisateurs est d’une importance capitale. Ces photos ne doivent pas seulement vous mettre en valeur, mais elles vous permettent aussi de communiquer sur votre personnalité, vos passions, etc.

Et visiblement, certains détails peuvent faire la différence. Par exemple, dans un précédent article, nous avons relayé une étude selon laquelle vous auriez plus de chances d’avoir un match s’il y a un produit Apple qui apparaît sur votre photo.

Aujourd’hui, nous relayons une autre étude selon laquelle si vous êtes un homme, publier une photo de vous avec votre chat est peut-être une mauvaise idée. Dans un article publié sur The Conversation, des chercheuses de la Colorado State University et de la Boise State University (aux USA) racontent leur expérience à ce sujet.

Celles-ci ont recruté 1 388 femmes américaines et hétérosexuelles âgées de 18 à 24 ans. « Dans l’enquête, nous leur avons présenté des photos de l’un de deux jeunes hommes blancs au début de la vingtaine, posant seul ou avec un chat », lit-on dans l’article. Ces femmes ont noté trois attributs, la masculinité, la féminité et la « dateability » (ou, en d’autres termes, si elles seraient favorables à une rencontre avec la personne).

Résultat : la plupart des femmes indiquent qu’elles seraient moins favorables à une rencontre avec les hommes tenant des chats. Mais pourquoi ? Les chercheuses pensent que les femmes trouvent peut-être les hommes tenant des chats sont moins masculins.

Vous pouvez toujours essayer d’enlever votre chat de votre profil pour voir ce qui change

« Nous soupçonnons que les anciennes normes culturelles peuvent jouer un rôle dans les réponses. Des recherches antérieures suggèrent que la féminité masculine et l’homosexualité sont toujours perçues comme étant liées. Étant donné que les chats sont parfois associés plus étroitement aux propriétaires féminins – et donc considérés comme un animal de compagnie féminin -, poser avec des chats a peut-être incité les femmes participant à notre enquête à adopter par défaut ce trope obsolète, malgré certains efforts des médias populaires pour élever le statut des propriétaires de chats mâles », explique l’article des deux chercheuses.

Bien évidemment, comme d’autres résultats d’études, ceux-ci pourraient être contredits plus tard. Mais en tout cas, si vous êtes un homme, si vous utilisez un site de rencontre, et si vous avez une photo avec un chat, vous pourriez peut-être essayer de remplacer cette photo par une photo sans chat pour voir si cela a pu avoir un impact sur vos chances d’avoir des matchs.