Si vous voulez avoir plus de chance sur Tinder, utilisez un iPhone

Visiblement, vos chances d’obtenir un maximum de matches sur les applications de rencontre comme Tinder ne dépendent pas seulement de votre apparence physique et de votre bio, mais aussi du smartphone, de la montre ou des écouteurs qui apparaissent sur votre photo de profil.

Du moins, c’est ce qui est suggéré par un article publié par nos confrères de 9to5Mac qui relaient une étude qui aurait été menée par le site Comparemymobile.com. Dans le cadre de cette expérience, le site aurait créé des profils identiques sur plusieurs applications, mais avec des appareils électroniques différents de marques différentes visibles sur les photos. L’expérience couvre aussi plusieurs villes du monde. Et au total, 50 000 « swipes » ont été analysés.

Conclusion : les matches étaient plus nombreux sur les profils dont la photo de profil affichait un produit Apple. Plus précisément, les chances sont augmentées de 76 % si un iPhone apparaît sur la photo, de 61 % pour une Apple Watch et de 41 % pour les AirPods.

À part les produits Samsung qui augmenteraient les chances de 19 %, les produits de Google, Sony, Huawei et même OnePlus auraient plutôt un impact négatif, d’après l’étude relayée par 9to5Mac. Vos chances seraient réduites de 74 % si vous utilisez (encore) un BlackBerry et si celui-ci est visible sur votre photo de profil.

La marque de votre smartphone, une donnée qui compte ?

« Dans le monde compétitif et souvent bizarre des rencontres en ligne, nos recherches ont révélé que même les plus petites choses peuvent avoir un impact important, en particulier dans les grandes villes », explique un responsable de cette étude, cité par 9to5Mac.

« Notre étude a révélé que les jeunes célibataires âgés de 35 ans et moins étaient plus susceptibles d’être influencés par le téléphone que vous avez que la voiture que vous conduisez, les produits Apple donnant à ceux qui recherchent l’amour un net avantage sur les autres, peut-être en raison du coût plus élevé ou un « cool factor » associé à la marque », ajoute-t-il.

Les résultats de cette expérience nous amènent à réfléchir sur le fonctionnement de la société. Mais en même temps, comme la plupart des études, celle-ci est à considérer avec une certaine prudence.

Cette étude rappelle une autre expérience sur les applications de rencontre, que nous avons relayée il y a deux ans. Celle-ci indiquait qu’une faute d’orthographe dans les messages échangés peut réduire considérablement vos chances d’aboutir à un rendez-vous.