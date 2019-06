Snapchat : le filtre de genre utilisé pour attraper les délinquants sexuels ?

On le sait, les filtres Snapchat ont la cote auprès des jeunes et plus généralement de la majorité des utilisateurs. Ils sont proposés pour les humains mais aussi les animaux depuis plusieurs mois. Si on rêve tous d’un filtre félin, c’est pourtant le filtre de genre qui attire l’attention ces derniers temps, tant il peut sembler bluffant de réalisme. Une affaire aux Etats-Unis prouve à quel point c’est vrai même si un policier aurait sans doute préféré que ce ne soit pas le cas.

L’histoire commence donc avec l’initiative très particulière d’un étudiant de 20 ans. Il a décidé de s’inscrire sur Tinder. En soi, cela n’a rien d’exceptionnel. Mais il ne s’en est pas servi pour chercher l’amour. Inspiré par une amie qui avait été abusée sexuellement quand elle était enfant, il a essayé de mettre la main sur un délinquant sexuel.

Il a donc prétendu être une jeune femme sur le site en utilisant le filtre de Snapchat sur l’un de ses clichés. Cela a attiré l’attention d’un… policier qui lui a demandé s’il avait envie de s’amuser ce soir-là. L’étudiant lui a ensuit fait savoir qu’il avait seulement 16 ans, mais cela n’a pas posé de problèmes au policier qui a discuté de façon très explicite avec lui pendant 12 heures. L’étudiant a ensuite fait des captures d’écran et les a envoyés aux autorités qui sont passées à l’action en arrêtant le policier.

He used Snapchat’s “gender switch” filter to pose as a 16-year-old girl online, and take down a police officer allegedly looking to hook up. He tipped off the PD, and the officer was arrested.

