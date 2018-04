Snapchat se réinvente et se lance à la conquête des « parents » !

Le réseau social à plus de 190 millions d’utilisateurs quotidiens change de stratégie et vise une cible plus « mature » comme semble l’indiquer son unique et tout récent spot publicitaire TV.

Si l’on devait définir Snapchat par quelques mots simples on pourrait parler d’instantané, d’éphémère, de jeunesse, de fun.

En bref, c’est une appli où la jeunesse (ultra majoritaire) peut se lâcher puisqu’elle échappe jusqu’à maintenant au contrôle des parents, peu concernés et peu intéressés par le concept de photos éphémères.

« Un appareil photo pour lequel la façon dont vous vous sentez compte plus que votre apparence »

C’est à l’occasion des demi-finales de NCAA (Ligue Universitaire de Basket-Ball aux USA) que la publicité Snapchat a été diffusée pour la première fois, sur TBS.

Le spot, intitulé « Un nouveau type d’appareil photo » met l’accent sur le fait que c’est une application dédiée à la photo, sans vraiment mentionner le fait que Snapchat est avant tout un réseau social. Or, selon Snapchat, un « parent » n’est pas autant au fait des réseaux sociaux et des nouvelles technologies que peut l’être un « millenial », à savoir une personne de 15 à 25 ans.

L’enjeu de cette campagne publicitaire est donc essentiellement pour Snap d’élargir sa cible vers un public plus âgé. On y voit des utilisateurs – adultes et familles – qui se livrent à différentes activités, de la prise de portraits de famille, au brossage des dents avec un filtre à couronne de fleurs et à l’utilisation des fonctions Snap Maps et Stories de l’application.

La publicité, d’une durée de 60 secondes, se focalise sur la démonstration des différents outils mais aussi sur la réalité augmentée (AR). Ce qui constitue un nombre important d’atouts visant à améliorer l’utilisation quotidienne de son appareil photo. C’est aussi la possibilité de partager des souvenirs avec nombre d’ajouts amusants. Voilà comment attirer une audience différente et plus âgée.

Dernière nouveauté, une campagne digitale inédite qui complète le dispositif de façon pédagogique : la création d’un site internet visant à éduquer les consommateurs sur l’utilisation de l’application. Autant d’indices qui tendent à démontrer que Snap est en quête d’une audience plus large et cherche à sortir du créneau de l’application exclusivement réservée aux (très) jeunes…

