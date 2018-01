Voici comment on intègre les Stories Snapchat sur un site web

Afin de booster sa croissance, Snapchat est en train de déployer un nouveau design pour son application mobile. Outre cela, le réseau social d’Evan Spiegel permet désormais aussi de visionner les Stories en-dehors de cette application.

Pour certains types de Stories, les utilisateurs ont la possibilité de récupérer un lien qui peut être partagé avec des personnes qui n’utilisent pas (encore) Snapchat. Il est également possible de partager ces liens sur les autres réseaux sociaux (comme le fait déjà NASA Spinoff sur Twitter).

Spinoff is taking over NASA's Snapchat and Instagram. Check out our story in those apps — or try this link: https://t.co/ic3HcyhW8S pic.twitter.com/3mZU2pEgps

Lorsque le lien est ouvert, on arrive sur un lecteur web qui permet donc de visionner la Storie sur un navigateur. Et comme le montre cet autre tweet, on peut même visionner une storie directement sur Twitter, sans ouvrir le lien.

OMG, can this day get any cooler! I can view my snapchat story on my computer! I think this is called "Stories Everywhere" This only last for 24 hours, click on the link using your computer (not phone) and it plays my story on your browser! https://t.co/9IwtJNRudF

