La société israélienne SpaceIL n’ira finalement « pas sur la Lune »

Alors qu’elle avait pour objectif de faire atterrir une sonde sur la surface de la Lune, la société SpaceIL a indiqué qu’elle ne retenterait finalement pas l’expérience. Pour rappel, celle-ci a travaillé de longs mois sur un atterrisseur du nom de Beresheet (qui veut dire « Genèse » en hébreu) qui est finalement arrivé aux abords de la Lune à la date du 11 avril.

S’il a bien atteint la Lune, le dispositif est arrivé trop vite vers sa surface, si bien qu’il s’est finalement crashé. Dans un communiqué, SpaceIL avait déclaré à ce sujet : « Selon une enquête préliminaire sur la manœuvre d’atterrissage de l’engin spatial israélien Beresheet, il semble qu’une commande manuelle ait été entrée dans l’ordinateur de l’engin spatial […] Cela a provoqué une réaction en chaîne dans l’engin spatial, au cours de laquelle la machine principale s’est arrêtée, ce qui l’a empêchée de s’activer davantage ».

En cas de réussite, SpaceIL serait devenue la première entreprise privée à faire atterrir une sonde sur la surface de la Lune, faisant également d’Israël le quatrième pays à envoyer un dispositif sur le satellite (après les États-Unis, la Russie et la Chine).

En conséquence, la société SpaceIL a annoncé qu’elle n’avait plus pour objectif de se rendre sur la Lune, ajoutant qu’une « tentative de répéter un voyage sur la Lune n’est pas un défi suffisant ». Malgré l’échec du 11 avril, l’entreprise voit cette première expérience comme une réussite.

This time, we will not go to the moon. Beresheet's journey to the Moon was already received as a successful, record-breaking journey. Instead we will seek out another, significant objective for Beresheet 2.0. More details to follow… pic.twitter.com/W8absyxT1Y

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) June 25, 2019