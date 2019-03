Sommes-nous plus proches de trouver la planète Neuf ?

Des éléments en faveur de la planète Neuf

On vous en parlait il y a déjà deux ans. La Nasa annonçait alors avoir besoin de vous pour trouver la neuvième planète du système solaire. On venait alors de perdre Pluton peu de temps auparavant et l’agence spatiale américaine lançait une bombe sur un concept méconnu de beaucoup. Oui il y a (probablement, enfin peut-être), une neuvième planète quelque part dans notre système solaire.

Le travail collaboratif lancé à l’époque n’a semble-t-il pas encore porté ses fruits. La planète Neuf est encore portée disparue. Mais cela n’empêche pas de la chercher. De nombreux éléments incitent à penser qu’il existe bien un objet caché, les orbites de certaines comètes et astéroïdes ne peuvent que s’expliquer par la gravité d’une planète excentrée. Les corps de la ceinture de Kuiper n’ont que 0,007% de chance d’y être par hasard.

Où se trouverait-elle ?

Cette planète se trouverait après Neptune et plus loin que Pluton. Du côté des dimensions, on parle d’une « Super Terre », qui serait environ cinq fois plus massive que notre planète. Pour se rendre compte de sa distance, on estime qu’elle serait environ à 250 unités astronomique UA. Nepture la 8e planète est à 30 UA. Voyageur One et Two se trouvent respectivement à 145 et 120 UA. Autant dire qu’on en est encore très loin.

Comment la trouver ? Les espoirs résident surtout à l’heure actuelle dans le télescope optique Subaru situé à Hawaï ou ceux de Mauna Kea. Au mieux, certains espèrent pouvoir la détecter d’ici 10 à 15 ans. Avec les technologies actuelles, plusieurs centaines d’années pourraient ensuite être nécessaires pour y envoyer une sonde…

Et dire que tout cela, ne changera grand chose sur le long terme. A la fin, c’est Pluton qui prendra sa revanche.

Source