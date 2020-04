Sonos à l’assaut de Spotify et Apple Music avec sa nouvelle offre Sonos Radio

Un nouveau service Sonos Radio (uniquement sur Sonos)

Le groupe américain Sonos annonce aujourd’hui le lancement de son tout nouveau service de radio en streaming, baptisé tout simplement : Sonos Radio. A l’instar d’un Beats1 sur Apple Music, Sonos Radio est évidemment exclusif à l’écosystème Sonos, et se veut gratuit (et financé par de la publicité) pour les plus de 10 millions de clients de la marque.

Sonos Radio rassemble ainsi plus de 60 000 stations issues de plusieurs partenaires, et promet une programmation « originale réalisée par Sonos« . Les Sonos Stations permettent ainsi aux utilisateurs de découvrir diverses sélections musicales qui couvrent plusieurs genres, via une trentaine de stations (un peu comme sur Spotify), les Artist Stations quant à elles, permettent de découvrir les influences et inspirations d’un artiste en particulier, à commencer par Thom Yorke, le chanteur du groupe Radiohead, qui a collaboré au projet.

Des émissions de radio originales avec Sonos Sound System

De son côté, Sonos Sound System se charge de présenter de nouveaux artistes et autres informations concernant les dernières sorties. Une station organisée et animée par l’équipe Sonos, et enregistrée dans un studio de radio récemment construit dans le magasin vedette de Sonos à New York

Evidemment, Sonos Radio permet aussi d’explorer des stations de radio du monde entier, pour écouter des stations américaines par exemple, ou au contraire, pour permettre à qui le souhaite d’écouter RTL depuis le bord de sa piscine en Californie, via TuneIn.

Pour Patrick Spence, PDG de Sonos : « Sonos Radio rassemble d’une manière simple et élégante, des services de radio en streaming et un ensemble de stations de radio soigneusement sélectionnées. Ce n’est qu’un début : nous nous efforçons d’offrir à nos clients des services qui enrichissent leur expérience, et à nos partenaires de streaming, une occasion de mettre en valeur leur meilleur contenu. »

Côté disponibilité, les radios locales et internationales seront disponibles bientôt pour tous les utilisateurs Sonos dans le monde entier. Les programmes originaux Sonos sont quant à eux disponibles à partir d’aujourd’hui aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie. Les autres pays, dont la France, seront servis « prochainement« . Le tout est intégré au sein de la nouvelle application Sonos, via le menu Parcourir.