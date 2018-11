Sonos : la compatibilité Google Assistant reportée à 2019

Google Assistant arrivera finalement en 2019 chez Sonos

C’est via son blog officiel que Sonos annonce le report de la compatibilité Google Assistant pour sa gamme d’enceintes connectées. En effet, attendue initialement pour cette fin d’année 2018, l’arrivée de Google Assistant a finalement été reportée à une date ultérieure, et ne sera donc pas disponible avant 2019. Sonos promet d’effectuer de « bons progrès« , mais n’avance pas la moindre date de disponibilité préicise.

Sonos fait également appel à sa communauté, en proposant aux intéressés de s’inscrire à un programme bêta. Ces derniers doivent toutefois répondre à certaines conditions, à savoir être en mesure d’écouter au moins 14 heures de musique par semaine, utiliser 10 commandes vocales par jour et répondre aux différentes demandes de Sonos en 72 heures.

Une fois que tous les participants seront enregistrés (soit dans quelques semaines), Sonos annonce un déploiement de Google Assistant dans quelques centaines de foyer dans un premier temps, puis dans des milliers d’autres dans les prochains mois. « Notre intention est d’obtenir des retours importants des auditeurs du monde réel avant le lancement grand public » indique ainsi le groupe.

Du Sonos One collector pour la fin d’année

Le constructeur rappelle également que les cinq coloris exclusifs du Sonos One conçus par le designer danois HAY seront disponibles à l’achat à partir du 5 novembre 2018. Présentée pour la première fois au Salone del Mobile de Milan, la collection complète, comprenant les coloris Forest Green, Pale Yellow, Soft Pink, Light Grey et Vibrant Red sera disponible sur le site web du groupe à partir de 10h00 ainsi qu’au Bon Marché Rive Gauche à Paris. Elle sera également disponible dans les magasins Sonos de New York et de Berlin, et dans la boutique HAY House de Copenhague. Prix de vente conseillé : 259 euros.