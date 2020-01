Sonos met fin aux mises à jour de certains produits « anciens »…

Sonos met fin au support de ses « Legacy Products »

Il y a quelques semaines, on revenait sur la polémique créée par Sonos, concernant son programme Trade-Up. En effet, les détenteurs d’un ancien produit Sonos, peuvent échanger ce dernier contre une remise, à faire valoir sur un nouveau produit. Une bonne initiative en soi, mais c’est le système de recyclage mis au point par Sonos qui a clairement de quoi surprendre…

Aujourd’hui, Sonos fait à nouveau parler de lui, avec une nouvelle fois les « anciens » produits en ligne de mire. En effet, le groupe a annoncé officiellement que certains produits relativement datés ne bénéficieront plus, à compter du mois de mai, de la moindre mise à jour. Sonos fait ainsi le distinguo entre ses produits dits « Legacy », et ses produits modernes.

Parmi les produits « Legacy », on retrouve notamment l’enceinte Connect, le Connect:AMP, le CR200, la première génération de Play:5, sans oublier les ZP80, ZP90, ZP100 et ZP120. Autant de produits qui ne bénéficieront plus du moindre support software de la part de Sonos dans quelques mois.

« Nous sommes extrêmement fiers du fait que nous construisons des produits qui durent longtemps et que les auditeurs continuent à les apprécier. En fait, 92 % des produits que nous avons déjà expédiés sont encore utilisés aujourd’hui » explique Sonos. Evidemment, si les produits en question resteront fonctionnels malgré cette fin de support, Sonos encourage également les clients à opter pour des produits plus modernes.

Deux options pour les utilisateurs Sonos

Ainsi, sur son blog, Sonos indique qu’il existe deux options, à savoir continuer d’utiliser ces produits obsolètes, qui ne pourront pas être compatibles avec les nouvelles technologies à venir, ou bien passer par le système Trade Up, pour bénéficier d’une remise de 30% sur un produit plus récent. Sonos précise d’ailleurs que ceux qui optent pour le programme d’échange, verront leur ancien produit passer en « Mode Recyclage »… Un mode qui rend inutilisable l’enceinte en question au bout de 21 jours.

A noter que ceux qui disposent d’une installation multi-room composée de nouveaux et anciens produits vont être confrontés à certains bugs. A ceux-ci, Sonos indique : « Si les utilisateurs souhaitent que les produits plus récents continuent à recevoir les mises à jour et nouvelles fonctionnalités, ils pourront les séparer des produits Legacy et continuer à les utiliser séparément. Nous partagerons plus d’informations sur la manière dont les clients procéderont, à l’approche du mois de mai, lorsqu’ils pourront prendre cette disposition.«