Sonos S2, la nouvelle app de contrôle qui verra le jour en juin

Le mardi 17 mars, Sonos a révélé qu’il se préparait à lancer son nouvel OS et sa nouvelle application dans les mois à venir. Prévu pour le mois de juin, Sonos S2 offrira quelques nouveautés aux utilisateurs des appareils de la marque américaine.

Si Sonos n’a pas encore dévoilé tous les détails qui concernent sa version S2, la marque a dévoilé la liste des systèmes qui seront compatibles avec ces nouveautés et celles qui ne le seront pas. La plupart des appareils sont compatibles, mais pas tous. Ce n’est pas le cas des Zone Player, CR200, Bridge, Connect (Gen 1), Connect:Amp (Gen 1) et Play:5 (Gen1).

Quels changements avec l’arrivée de Sonos S2 ?

Toutefois, l’arrivée de Sonos S2 ne marque pas la mort annoncée de S1, puisque le service doit encore être utilisé sur les appareils plus anciens. Dans un premier temps, la marque avait annoncé que certains produits —ceux listés ci-dessus, ne pourraient pas bénéficier des mises à jour. Cela revenait à dire qu’ils allaient finir par être tout bonnement inutilisables dans le futur, devenant de simples objets qui prennent de la place dans le salon.

Finalement, Sonos est revenu sur sa décision en annonçant que les appareils seraient toujours maintenus à jour. Pour ceux qui voudraient toutefois profiter des nouveaux produits de la marque, une remise de -30% est proposée à ceux qui disposent des anciens dispositifs.

Il est également possible de séparer les deux systèmes en conservant d’un côté les appareils les plus vieux et, de l’autre, ceux fonctionnant avec Sonos S2. Cependant, cela veut dire que vous devez avoir deux applications de contrôle pour vous servir séparément de vos appareils. Sinon, vous pouvez aussi utilisez vos appareils avec Sonos S1, mais il faut vous préparer à ce que la compatibilité ne soit, un jour, plus active.

Tous les équipements Sonos vendus après le mois de mai disposeront du nouvel OS de la marque américaine et disposeront exclusivement de la nouvelle version de l’application.