Sony dévoile le Xperia L4, un smartphone abordable avec écran 21 :9 et trois caméras sur le dos

Malgré des ventes qui dégringolent, Sony n’a pas encore l’intention d’abandonner le marché des smartphones. En 2019, la marque a même réussi à faire parler d’elle grâce à son format d’écran 21 :9.

Avec ce format, les derniers smartphones Sony Xperia ont une forme plus allongée que les autres appareils. Néanmoins, celui-ci permettrait de regarder des films avec le bon ratio et la bonne reproduction des couleurs, pour que les images soient fidèles à la vision des producteurs. Ces écrans allongés offrent également des avantages en matière de productivité, puisqu’on peut facilement utiliser deux applications en multitâche sur ceux-ci.

Et bien que le format d’écran 21 :9 utilisé par Sony sur ses mobiles récents ne fasse pas l’unanimité, il semblerait que la marque ne soit pas près d’abandonner celui-ci.

En effet, Sony vient de dévoiler un nouveau smartphone 21 :9 pour le segment des smartphones abordables : le Xperia L4.

Un nouveau smartphone abordable signé Sony Xperia

L’appareil a une fiche technique assez modeste, mais Sony met en avant son écran LCD de 6,2 pouces ainsi que le fameux ratio de 21 :9 et ses avantages en matière de multitâche. Cet écran affiche une résolution HD+ (1680×720).

Pour les photos, le Sony Xperia L4 a un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels pour la profondeur. Et en façade, il y a une caméra de 8 mégapixels.

Sous le capot, l’appareil cache un processeur Mediatek MT6762 conçu pour les smartphones abordables, et qui est parfois comparé au Snapdragon 625 de Qualcomm. Ce processeur est associé à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible.

Bien entendu, ce modèle n’est compatible qu’avec la 4G, et sa batterie est de 3580 mAh.

Mais le véritable bémol, c’est que cet appareil sera livré avec Android Pie, et on ne sait pas si Sony compte mettre à jour vers Android 10.

Pour le moment, on ne connait pas le prix. Mais il est possible que celui-ci soit proche du prix du Xperia L3 : environ 200 euros.

Si c’est le cas, le Xperia L3 se positionnerait donc comme un concurrent des appareils comme le Redmi Note 8.