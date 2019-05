Sony fera-t-il mieux que Samsung dans les smartphones pliables ?

Bien que ses smartphones ne soient plus aussi populaires qu’il y a quelques années, Sony refuse jusqu’à présent de quitter le marché. Cette année, à l’occasion du Mobile World Congress qui s’est tenu à Barcelone, la marque nipponne s’est même montrée innovante en officialisant le Xperia 1 et le Xperia 10 – dont la particularité son écran avec un ratio de 21:9, qui serait plus optimisé pour la consommation de contenus multimédias.

Actuellement, Sony chercherait à aller encore plus loin et préparerait même un smartphone pliable. Bien que ce nouveau type d’appareil ait connu un début catastrophique (à cause des défauts du Galaxy Fold et des problèmes de Huawei aux États-Unis), d’autres modèles vont probablement arriver. Et visiblement, Sony sera de la partie.

Sony Xperia F : le smartphone pliable de Sony aurait aussi un ratio de 21:9

D’après plusieurs médias chinois relayés par nos confrères GSM Arena, le smartphone pliable de Sony serait encore à un stade peu avancé de son développement. Néanmoins, ces sources avanceraient déjà que l’appareil devrait aussi adopter le ratio 21:9 qui est devenu la marque de fabrique du constructeur depuis quelques temps. Par ailleurs, Sony aurait opté pour les écrans OLED pliables produits par… Samsung ! Ces informations proviennent de sources non officielles, il faut donc les prendre avec des pincettes.

Pour rappel, parmi les autres constructeurs qui envisagent de lancer des smartphones pliables, il y a aussi Xiaomi. La marque chinoise a même déjà publié des vidéos dans lesquelles on voit son prototype en action. La particularité de ce prototype est qu’il se plie en trois alors que le Galaxy Fold de Samsung et le Huawei Mate X se plient en deux. De son côté, Motorola (Lenovo) envisagerait de ressusciter la marque RAZR en lançant un smartphone à clapet qui aura un écran pliable.