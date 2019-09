Sony : la PS5 lancée en même temps que… la PS5 Pro ?

Vers un tandem PS5 et PS5 Pro en boutiques en 2020 ?

Cela fait quelques mois maintenant que Sony a dévoilé divers détails (officiels donc) concernant sa future console PlayStation. Une « PS5 » qui devrait être officialisée dans le courant de l’année 2020, avec une disponibilité possible dès la fin de cette même année. La dernière-née de chez Sony viendra d’ailleurs se frotter à la nouvelle console de Microsoft, elle aussi officialisée durant le dernier E3.

Si on sait que la PS5 est bel et bien en développement chez Sony, il se pourrait que le géant nippon prépare en réalité une double sortie pour sa future PlayStation. En effet, plutôt que de proposer un modèle « classique », puis un modèle « Pro » un peu plus tard, Sony pourrait d’emblée lancer deux modèles de PS5 dans les boutiques.

C’est en tout cas ce qu’évoque Zenji Nishikawa, un journaliste japonais qui avait déjà annoncé l’arrivée de la PS4 Pro en son temps et de la toute récente Nintendo Switch Lite. Pour Sony, cela serait donc l’occasion de proposer une PS5 standard, mais aussi une PS5 Pro, à 150/200 dollars de plus environ, qui offrirait un boost de puissance.

A l’heure actuelle, difficile d’imaginer à quoi pourrait ressembler une PS5 Pro tant les caractéristiques du modèle de base sont déjà impressionnantes, avec notamment la compatibilité 8K, le Ray-Tracing, le stockage SSD, la nouvelle architecture AMD Ryzen, le GPU Radeon Navi…

Pour faire comme les smartphones ?

Pour Sony, il s’agirait donc de s’inspirer de ce que proposent les géants de la téléphonie mobile depuis quelques années maintenant. En effet, chez Apple par exemple, on propose toujours un nouvel iPhone « de base« , qui s’accompagne de déclinaisons plus abouties. On les appelais jadis iPhone Plus, on les connait aujourd’hui sous les noms d’iPhone 11 Pro et Pro Max. Idem chez Samsung avec ses versions « + », ou encore chez Google avec ses Pixel « XL ».

Il faudra patienter encore quelques mois pour tout savoir de la stratégie de Sony concernant sa future PS5, et cette éventualité de voir débarquer deux consoles « différentes » en boutiques lors de la sortie de cette dernière.