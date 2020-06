Sony : les prochains jeux PS4 tous rétrocompatibles avec la PS5

Rétrocompatibilité : avantage Xbox

Il y a quelques jours à peine, Microsoft expliquait en détail le fonctionnement de la rétrocompatibilité sur sa future Xbox Series X. Le géant américain indiquait notamment que des milliers de jeux (Xbox, Xbox 360 et Xbox One) seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console. En effet, sur la génération PS4/Xbox One, Microsoft a clairement pris l’avantage sur Sony au niveau de la désormais précieuse rétrocompatibilité.

Du côté géant nippon, si la PS2 avait proposé une rétrocompatibilité totale avec la ludothèque PSOne, les choses se sont un peu compliquées avec la PS3, d’abord compatible PSOne et PS2 (avec le modèle 60 Go à 599€), avant que Sony ne décide de tirer un trait sur la génération PS2, la PS3 étant alors en mesure de lire uniquement les jeux PSOne. Avec la PS4, Sony a été on ne peut plus radical, en décidant de ne pas proposer la moindre rétrocompatibilité, ni même le moindre support DVD…

La rétrocompatibilité PS5 en question

Avec la PS5, la question de la rétrocompatibilité est encore très floue, et Sony aurait décidé de ne proposer qu’une sélection de jeux PS4. Pas de jeux PSOne donc, ni PS2 ou PS3. Selon Eurogamer, Sony aurait tout récemment exigé des studios de développement de s’assurer que leurs jeux soient en grade de tourner sur PS5. Ainsi, les titres parus après le 13 juillet devront impérativement être compatibles avec la PS5.

Rejoignez-nous le jeudi 4 juin à 22h00 pour un aperçu du futur des jeux vidéo sur PlayStation 5 : https://t.co/DlRiutB5ri pic.twitter.com/vG5m5iqEfe — PlayStation France (@PlayStationFR) May 29, 2020

Reste à savoir maintenant ce qu’il adviendra des très nombreux titres déjà disponibles sur PS4… On sait déjà que The Last of Us Part 2 sera rétrocompatible sur PS5, tout comme (certainement) le prochain Ghost of Tsushima. On imagine également que Sony a fait le nécessaire pour rendre ses exclusivités (GT Sport, Bloodborne, God of War, Uncharted…) compatibles avec sa future machine.

Ce jeudi, à 22 heures, Sony va présenter « le futur du jeu vidéo », avec un rendez-vous d’une heure environ, qui permettra de découvrir les premiers jeux PS5, et (peut-être) un premier aperçu de la console. Reste à savoir maintenant si la question de la rétrocompatibilité sera rapidement élucidée. Rappelons qu’à une époque, certaines rumeurs évoquaient une « rétrocompatibilité totale » pour la PS5, soit une console capable de lire les disques PSOne, PS2, PS3 et PS4…