Xbox Series X : des « milliers de jeux rétrocompatibles au lancement » promet Microsoft

Des milliers de jeux rétrocompatibles sur Xbox Series X au lancement

Désireux « d’élever la préservation des jeux au rang d’art », Microsoft évoque aujourd’hui la rétrocompatibilité de sa future Xbox Series X. Ainsi, le géant américain confirme travailler sur de nombreuses exclusivités next-gen, en plus de Halo Infinite, mais souhaite également préserver le côté « rétrocompatible » de la Xbox One. Ainsi, dès son lancement, la Xbox Series X sera rétrocompatibles avec les trois précédentes générations de Xbox.

Ainsi, selon Microsoft : « Plus de 100 000 heures de tests ont déjà été réalisées, des milliers de titres sont d’ores et déjà jouables sur Xbox Series X aujourd’hui et cette sélection va des jeux à grand budget aux classiques incontournables, en passant par les coups de cœur de la communauté. »

Une excellente nouvelle pour les joueurs donc, sans compter le fait que, lors du lancement de la console en fin d’année, « l’équipe aura passé plus de 200 000 heures à s’assurer que votre bibliothèque pourra vous suivre sans encombre si vous décidez de passer le pas de la nouvelle génération. »

Une rétrocompatibilité améliorée sur Xbox Series X

Avec sa prochaine console, Microsoft souhaite non seulement permettre aux joueurs de profiter de leurs anciens jeux, mais le géant américain souhaite également que ces derniers puissent redécouvrir leurs jeux sous un tout nouveau jour. Les jeux rétrocompatibles pourront aller au-delà de leurs limites, avec notamment des temps de chargement réduits, une meilleure résolution, un meilleur frame rate…

Mieux encore, la console activera automatiquement le mode HDR, y compris sur des jeux Xbox 360 et même Xbox première génération. Enfin, la fonction Quick Resume concernera également les jeux rétrocompatibles.

Microsoft va encore plus loin en annonçant travailler sur d’autres innovations, qui pourraient permettre de doubler le nombre d’images par seconde, et ainsi faire passer certains jeux de 30 à 60 fps, mais aussi de 60 à 120 fps. Autant dire que l’on a très hâte de tester tout ça.