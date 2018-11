Sony : un Mega Pack PlayStation VR, avec 5 jeux (mais sans les PS Move)

Une énième offensive PlayStation VR chez Sony

En octobre 2016, Sony lançait en boutiques son casque PlayStation VR, au tarif de 399 euros. Un dispositif exclusif à la PS4 évidemment, qui a connu une petite révision technique il y a quelques mois, et qui permet aux joueurs de profiter de quelques très bonnes sensations sur de nombreux titres compatibles (Resident Evil 7, Gran Turismo Sport…), ou pensés spécifiquement pour la réalité virtuelle (Astrobot, Beat Saber…).

En cette fin d’année 2018, Sony sort le grand jeu, avec la disponibilité en boutiques d’un tout nouveau Mega Pack. Selon le groupe japonais, ce dernier contient « tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans des aventures en réalité virtuelle ! »

Concrètement, ceux qui déballeront ce Mega Pack PlayStation VR au pied du sapin (et les autres aussi) retrouveront le précieux casque, la PlayStation Camera, mais aussi 5 jeux complets, dont WipEout Omega Collection, Skyrim VR, Doom VFR, PlayStation VR Worlds et AstroBot Rescue Mission, ce dernier constituant peut-être le meilleur jeu de toute la gamme PlayStation VR.

Ce nouveau Mega Pack est disponible dès à présent en boutiques, au prix maximum conseillé de 329,99 euros. Evidemment, il va de soit qu’il faut disposer d’une PS4 (Pro ou non) à la maison pour pouvoir profiter du PlayStation VR. A noter toutefois que les PlayStation Move, indispensables pour certains jeux, ne sont (toujours) pas fournis ici.

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, l’offensive PlayStation VR prendra une forme différente, puisque le bundle proposé inclura les jeux Borderlands 2 VR et Beat Saber, ainsi que deux PS Move (en plus du casque et de la caméra bien sûr). Un pack qui sera disponible à compter du 14 décembre, et proposé au tarif de 349 dollars.