Sony n’exclut pas l’idée d’une PS5 Pro après le succès de la PS4 Pro qui était un test

Cette semaine, la grosse actualité dans le monde du jeu vidéo c’est les 25 ans de la marque PlayStation. Depuis le 3 décembre 1994, Sony brille dans cette industrie du jeu vidéo avec les différentes consoles PlayStation. De la « PSOne » en 1994 jusqu’à la PS4 en 2013, en passant par la PS2, console la plus vendue de l’histoire, jusqu’à la PSP, l’excellente console portable sortie en 2004… Sony ne cesse de proposer des expériences uniques au fil des années.

En 2016, Sony testait une nouvelle façon de jouer avec la PS4 Pro, une console à la puissance boostée face à la PS4 et PS4 Slim. Une expérience avec de meilleurs composants, proposant de la 4K upscalée, et de la HDR. Il se pourrait bien que ce test soit un succès pour Sony qui songerait d’ores et déjà à le reconduire sur la prochaine génération.

Sony : La PS5 Pro déjà dans les cartons ?

C’est une nouvelle fois dans le magazine Game Informer qui propose un numéro spécial pour les 25 ans de PlayStation que nous apprenons cette information selon laquelle Sony n’exclut pas l’idée de voir une PS5 Pro débarquer pour proposer une meilleure expérience pour les « hardcore gamers ».

Par le passé, le cycle de vie pour une nouvelle console était de 7 à 10 ans. Mais vu le développement et l’évolution très rapide de la technologie, il est dans les faits question d’un cycle de 6 à 7 ans désormais. Et en plus de ça, nous ne pouvons pas pleinement suivre ce développement rapide de la technologie.

Par conséquent, notre raisonnement vis-à-vis de la PS5 est que cette dernière aura un cycle d’environ 6 à 7 ans. Et si nous disposons d’un cycle de vie de cette durée nous devrions avoir la possibilité d’apporter des changements au hardware et d’y incorporer des avancées technologiques. Le test derrière ce raisonnement était la PS4 Pro qui a été commercialisée à la moitié du cycle de vie de la PS4.

Prévue pour sortir pour les fêtes de fin d’année 2020, la PS5 devrait donc avoir une durée de vie de six à sept ans. Ainsi, la PS6 pourrait arriver dès l’année 2026 ou 2027. En plus de cela, une PS5 Pro pourrait donc arriver pour apporter un changement de hardware et la rendre plus performante. On peut d’ores et déjà penser qu’une PlayStation 5 plus puissante pourrait arriver d’ici 2023 ou 2024 si l’on se base par rapport à la PS4 et la PS4 Pro.