Sony : une PS4 vendue sur cinq est une PS4 Pro

La Xbox One X étant désormais en boutiques, Sony tient à revenir sur le succès de sa PS4 Pro, qui booste également le marché du PlayStation VR.

La PS4 Pro en forme grâce au PlayStation VR

Lancée en fin d’année dernière, la PS4 Pro de Sony est la déclinaison « Premium » de la PlayStation 4. La machine est en effet parfaitement compatible avec l’intégralité de l’éco-système PS4, mais profite d’une puissance supplémentaire pour afficher, selon les jeux, des graphismes plus aboutis, un meilleur framerate, des chargements optimisés…

A l’instar de la récente Xbox One X, la PS4 Pro de Sony laisse donc le choix aux développeurs d’optimiser leurs jeux comme ils le souhaitent. Une PS4 Pro qui se charge également de proposer une expérience PlayStation VR plus aboutie, puisque le casque de réalité virtuelle made in Sony en profite alors pour gagner en netteté, avec des jeux là encore plus réussis que sur une PS4 classique. Un gain plutôt conséquent, notamment sur des titres comme Gran Turismo Sport, DriveClub VR ou encore REZ Infinite.

Si Microsoft n’en finit plus de se féliciter du lancement de sa Xbox One X, qui constitue « la console la plus puissante au monde« , la PS4 Pro de Sony semblait accuser un léger retard, avec en prime un certain manque d’informations de la part du géant nippon. A l’occasion de l’évènement Develop:VR, le directeur de la division PS VR a tenu à revenir sur le succès commercial de la PS4 Pro. Sans donner de chiffres, côté ventes, une console vendue sur cinq serait une PS4 Pro. L’homme a également tenu à préciser que le taux d’adoption du PS VR par les possesseurs de PS4 Pro est très élevé.

Coté jeux, chez le détenteur d’un casque PlayStation VR, le taux d’adoption de jeux dédiés serait d’environ 5 jeux par casque. Un taux d’attachement plutôt fort pour le périphérique, qui fête sa première année d’existence. A ce sujet, le représentant de Sony a promis l’arrivée de nouveaux titres AAA, ainsi qu’une hausse de la production de PS Move, les accessoires compatibles avec le PlayStation VR, que l’on avait pu découvrir sur PS3 à l’époque. A noter que la récente sortie de la Xbox One X pourrait elle aussi venir (indirectement) booster les ventes de la PS4 Pro, les joueurs étant enclins à comparer les deux machines à l’approche des fêtes de fin d’année, et malgré la puissance de la machine de Microsoft, les joueurs pourraient se tourner vers la console de Sony, qui propose également de très bonnes performances, et qui est affichée à 100 euros de moins que sa rivale en boutiques.