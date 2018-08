Sony veut séduire Netflix et ses abonnés

On se rapproche de l’IFA 2018 qui sera organisé à Berlin à la fin du mois d’août. Peu à peu, les constructeurs vont donc commencer à dévoiler partiellement les nouveautés afin de s’assurer un joli coup de projecteur en amont. Et autant le dire Sony a déjà frappé très fort avec sa première annonce. Il s’agit de deux téléviseurs, destinés au grand public (avec des moyens) : l’AF9 et la ZF9.

Un mode calibré Netflix

Si les deux appareils ont de très jolies fiches techniques, le buzz est assuré par un détail en particulier. Les deux téléviseurs incluent en effet un « Netflix Calibrated Mode ». Vous avez peut-être déjà vu sur votre télévision, les modes « Cinéma » et autres, censés vous garantir une meilleure expérience.

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une fonction un peu gadget mais ici, Sony s’est appuyé directement sur Netflix et ses chromistes. L’idée ? Avoir une image la plus proche possible de celle pensée par la plateforme de streaming. L’idéal sur le papier pour avoir une expérience parfaite en regardant Stranger Things ou la Casa de Papel par exemple.

Attention, en revanche, l’abonnement n’est pas inclus. Il est même probable que cela rentre dans le cadre de l’abonnement « Ultra » à 16,99 € par mois.

De très (très) beaux modèles

Au-delà de ce détail qui pourrait faire son petit effet auprès de vos amis, les deux téléviseurs ont tout de même de sérieux arguments. Ils peuvent compter sur le processeur X1 Ultimate et Android TV 8.0 avec Google Assistant. le ZF9 joue sur un pic lumineux à 4.000 nits et le X-Wide Angle pour régler le problème des angles de vues courant chez les LCD. L’AF9 en revanche opte plutôt pour un pari sur la qualité sonore avec la technologie Acoustic Surface.

Si l’AF9 de Sony propose la technologie OLED, le ZF9 en revanche mise sur le LCD. Côté taille, ils sont disponibles chacun en deux versions : 55 et 65 pouces pour le premier, 65 et 75 pouces pour le second. Les prix n’ont pas encore été communiqués mais on peut s’attendre à des tarifs particulièrement élevés.