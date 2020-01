Space Force : le logo de la police de l’Espace américaine est-il un plagiat de Star Trek ?

C’était la volonté du président des Etats-Unis Donald Trump, la « United States Space Force » constitue la sixième branche de l’armée américaine. Une division spéciale qui va bénéficier d’un budget de plus de 730 millions de dollars. Il y a quelques heures, c’est le président américain en personne, via son compte Twitter, qui a tenu à dévoiler fièrement le logo de cette Space Force. Un logo plutôt réussi, mais visiblement très, voire trop, inspiré par Star Trek…

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020