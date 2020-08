SpaceX annonce que le projet Starlink sera encore plus ambitieux que prévu

Alors qu’Amazon a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars dans le projet Kuiper, son concurrent SpaceX revoit ses ambitions à la hausse. L’entreprise spatiale d’Elon Musk a indiqué qu’elle avait déposé une demande auprès de la FCC (Commission fédérale des communications) afin de pouvoir exploiter 5 millions de terminaux.

Et pour cause, le projet Starlink de SpaceX remporterait un franc succès, au point que la société aurait déjà enregistré plus de 700 000 demandes d’informations de résidents américains. S’ils ne sont pas encore clients, cela montre l’intérêt du public. Pour répondre à la demande, l’entreprise souhaiterait donc obtenir une licence lui permettant d’augmenter le nombre de terminaux d’utilisateurs de 1 à 5 millions.

Cette demande fait suite à l’approbation de la FCC datée de mars, un mois durant lequel la Commission a autorisé SpaceX à utiliser un million de terminaux. En juin, SpaceX a demandé à ses clients potentiels de manifester leur intérêt en donnant leur adresse email et leur code postal. Autant dire que les résultats sont largement à la hauteur des attentes en quelques semaines seulement, si bien que la société évoque « l’extraordinaire demande d’accès au système de satellites en orbite non géostationnaire Starlink ».

Pour l’instant, le projet Starlink compte seulement 500 satellites en orbite basse sur une constellation qui devrait en compter 12 000 dans les années à venir. Toutefois, SpaceX prévoit une bêta publique dans les mois à venir, alors que 600 appareils seront fonctionnels.

En juin, SpaceX a également demandé l’autorisation de la FCC pour lancer 30 000 satellites supplémentaires de deuxième génération.

SpaceX face à Amazon

Cette décision intervient peu après les révélations d’Amazon, société concurrente qui vient d’obtenir l’autorisation de la FCC pour lancer plus de 3 000 satellites en orbite basse. De son côté, le projet Kuiper devrait permettre un accès Internet dans les zones blanches des USA, que ce soit les écoles, les foyers, les hôpitaux ou encore les entreprises.

Si l’entreprise de Bezos a encore du retard sur SpaceX, les 10 milliards de dollars investi dans le projet montrent son fort potentiel et sa volonté de connecter le monde à Internet depuis l’espace. Dans les mois et les années à venir, l’écart devrait se réduire entre les deux sociétés.