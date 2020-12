SpaceX enverra des voitures de course télécommandées sur la Lune dès 2021

Nous ne sommes pas dans un épisode de Space Force, et cette décision n’a pas été prise par le général Naird incarné par Steve Carell. Nous sommes bel et bien dans le vrai monde, le 2 décembre 2020. Une startup ambitionne d’envoyer des voitures télécommandées sur la Lune pour organiser des courses. Ces véhicules devraient atteindre le sol lunaire grâce à SpaceX et sa Falcon 9 dès octobre 2021. SpaceX n’est en aucun cas l’organisateur de cette course, c’est Moon Mark qui est à l’origine de cette folle idée. Moon Mark mène ce projet en partenariat avec Intuitive Machines, une société aérospatiale basée à Houston.

Des courses dans les dunes lunaires.

Dans un récent communiqué de presse, Intuitive Machines se targue de pouvoir devenir la « première entreprise aérospatiale privée à atterrir sur la Lune ». Les voitures occuperont seulement 8% des 100kg de charge utile lors de cette excursion. Le reste est consacré à la NASA dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services). L’agence spatiale américaine prépare le terrain en espérant accueillir des astronautes sur la Lune dès 2024. Les voitures télécommandées, quant à elles, parcourront les dunes de sable d’Oceanus Procellarum à la surface de la Lune.

Ces véhicules ont été conçus par des étudiants des quatre coins des États-Unis. En tout, 6 équipes préparent leur bolide. Suite à une série de défis, les 2 meilleures équipes pourront obtenir une chance de concevoir et piloter deux véhicules lunaires. Todd Wallach, le directeur technique de Moon Mark, explique : « les équipes disposeront de visuels, télémétrie et contrôle et commande en temps quasi réel des voitures de course ». En ce qui concerne le tracé de la piste pour les courses, c’est Herman Tilke, connu pour être le créateur de nombreux circuits de sports mécaniques, notamment la plupart des circuits récents utilisés dans le cadre du Championnat du monde de Formule 1, qui s’en chargera. Après le e-sport, découvrez les courses de voitures télécommandées sur la Lune.