Les satellites Starlink brillent trop, M. Musk, beaucoup trop

Il y a quelques mois, une poignée d’astronomes s’est offusquée contre le déploiement de la constellation artificielle Starlink par SpaceX. Ces derniers estiment que ces satellites crées de la pollution lumineuse et ainsi rendre la tache des scientifiques plus compliquées. En réponse à ceci, Elon Musk a déclaré que les prochains satellites ne brilleront pas grâce à une sorte de visière anti reflets.

Aujourd’hui, le workshop Satellite Constellations 1 (Satcon1) estime que ce problème n’a pas été pris au sérieux comme il aurait dû l’être. De ce fait, 250 astronomes, opérateurs de satellites et défenseurs du ciel étoilé se sont réunis pour mettre en avant les risques que représentent ces immenses constellations de satellites, comme celle de SpaceX. On peut lire dans ce rapport : « Nous constatons que les conceptions de constellations les plus défavorables s’avèrent extrêmement lourdes de conséquences pour les programmes scientifiques les plus gravement touchés ».

SpaceX pourrait multiplier par deux cette pollution visuelle.

En tout, SpaceX compte lancer plus de 30 000 satellites dans le but d’offrir un réseau haut débit pour tout le monde. Si l’initiative est respectable, le rapport rédigé par ces scientifiques explique : « Starlink seul pourrait à peu près doubler le nombre d’objets mobiles basés dans l’espace et détectables à l’œil nu au crépuscule ». Ce rapport n’a pas pour objectif de cracher sur les innovations mises en place par SpaceX. Les scientifiques proposent plusieurs solutions pour remédier à ce problème. Ils comptent par exemple assombrir les satellites, ou encore les lancer plus bas, changer leur orientation pour ne pas réfléchir la lumière du soleil. Toutefois, la solution la plus efficace reste tout de même l’annulation des prochains envois.

Le mois dernier, la société spatiale privée a été critiquée pour avoir bloqué la vue de la comète Neowise lors de son voyage de 6800 ans devant la Terre. Aujourd’hui, la constellation Starlink compte près de 500 satellites, et les premiers chanceux ont pu tester le réseau.